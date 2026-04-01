1日午前10時すぎ、関東地方で震度5弱を観測する地震がありました。今回、震源となった茨城県南部は、関東の中でも特に地震が多い、「地震の巣」とされる地域でした。

気象庁によりますと、午前10時6分ごろ、茨城県南部を震源とする地震がありました。この地震で、栃木県真岡市で震度5弱を観測したほか、関東から福島までの広い範囲で震度4を観測しています。

地震の規模を示すマグニチュードは5.0、震源の深さは48キロと推定されます。この地震による津波の心配はありません。

気象庁は、今後1週間程度は最大震度5弱程度の地震に注意するよう呼びかけています。

今回の震源になった地域は、陸側のプレートの下に海側のプレートが沈み込み、関東の中でも特に地震が多い「地震の巣」とされる地域です。

地震の専門家の環境防災総合政策研究機構・草野富二雄さんによりますと、今回の地震の深さやメカニズムからみて、過去の地震と同様のタイプとみられ、「規模からみても、この地震が巨大地震につながることは考えにくい」としています。