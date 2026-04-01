3月30日（月）の『くりぃむナンタラ』では、売れっ子芸人・津田篤宏（ダイアン）の意外すぎる本音が次々と明らかになった。

【映像】ダイアン津田、不倫したい女性タレントを実名告白！「背の高い女性が好き」

この日の企画は、ダイアン津田に関するクイズを出題し、隠れた魅力を深掘りする「もっと津田を知ろう！」。津田と親交のある小籔千豊、山里亮太（南海キャンディーズ）、吉村崇（平成ノブシコブシ）、渋谷凪咲らが解答者として参加した。

スタジオが騒然となったのは、「絶対バレない保証があるならば、誰と不倫したい？」という究極の問題が出されたとき。

渋谷がロケ中に津田からセクハラを受けたとして「私」と回答したり、山里が「広瀬すず」と予想したりと大喜利状態になるなか、吉村は「自分より背の高い女子ゴルファー」と回答した。

「とにかくデカい人が好きです。紳士のスポーツをその（不純な）目でしか見ていません」と鋭く分析されると、津田は笑いながらも「背の高い女性が好きです」と認め、まんざらでもない様子だ。

具体的な名前として、「気になるっていうか綺麗やなと思うのは…あのプロ雀士の人」と、人気プロ雀士・岡田紗佳の名前を挙げた。

しかし、正解発表役の高橋茂雄（サバンナ）が明かした本当の正解は、「ひさかたぶりの千葉の女子」。

一時期、津田を食事に誘っても「今日は千葉泊まりです」「明日は千葉前乗りです」と、千葉に行くことを理由によく断られていたそう。そうした事実から、津田が千葉に住んでいる女性と何かあったと推測。「今はコマーシャルもめちゃくちゃやってるし、不倫もダメっていうことで、一旦お別れされた」と予想した。

具体的なエピソードを投下された津田は「これ、どこ使うねん！」と大慌て。「リアルな話したら、昔大阪のスナックの女の子が千葉に店を出したんですよ。それでお祝いに一回行っただけ」と必死に弁明する。

しかし、現在もその女性と連絡を取り合っていると明かすと、高橋から「続行中の千葉の女」と回答を書き換えられ、「わけないでしょ！」と叫んでいた。