3月30日（月）の『くりぃむナンタラ』では、売れっ子芸人・津田篤宏（ダイアン）の意外すぎる本音が次々と明らかになった。

【映像】ダイアン津田、苦手な“大物MC”を実名暴露される 「あんなに下手くそだったか？」と禁断の本音

この日の企画は、ダイアン津田に関するクイズを出題し、隠れた魅力を深掘りする「もっと津田を知ろう！」。

津田と親交のある小籔千豊、山里亮太（南海キャンディーズ）、吉村崇（平成ノブシコブシ）、渋谷凪咲らが解答者として参加し、デビュー当時から付き合いのある高橋茂雄（サバンナ）が津田本人に代わって正解を発表した。

スタジオが盛り上がったのは、「正直絡みたくない苦手な芸能人は？」という問題が出されたとき。

小藪は大先輩である「ハイヒール」の名前を挙げ、「大阪で『あさパラ！』という朝の生放送番組がありまして、ダイアンはもう10年ぐらいレギュラーだったんですけど、一言もしゃべらなかったんですよ」と暴露した。

番組では政治やニュースなど硬い話題も扱っていたが、津田は常に座っているだけで、打ち合わせ中も「サンドイッチを食べるだけ」だったという。

「僕らは情報番組としてやってるんですけど、こいつはたぶんグルメ企画やと思ってる」とバッサリ。長年共演してきたからこそ知る、津田のマイペースすぎる仕事ぶりを証言した。

一方、津田軍団のよじょう（ガクテンソク）からは、「大物MC」の名前が挙がった。

「津田軍団スペシャルみたいな番組に出たんですけど、MCの方が一切津田軍団をイジらずにほかの人ばかりと喋って、『おいおい、ちょっと待てよ』みたいなノリを30分ぐらいしていたんです」と明かしたよじょう。

その振る舞いに不満を抱いた津田が収録後、「あの人ってあんなにMC下手くそだったか？ 荒いわ。今後どうしようかな…」とこぼしていた事実を暴露した。

有田哲平に詰められ、よじょうがその人物の名前を「東野（幸治）さんです」と告白すると、スタジオは「えぇ〜!?」とどよめきに包まれた。

津田は「ノリで言っただけ！うまいことできなかったから、その人のせいにするノリにしただけですよ」「めちゃくちゃお世話になってるし、その番組にもレギュラーで出させてもらってましたし、そんなん一切ないです！」と必死の弁明を繰り広げた。

しかし、正解発表役の高橋が明かした本当の正解は、バレーボール元日本代表の「川合俊一」だった。ハイヒールの番組で共演していた際、川合も津田以上に何も喋っていなかったというのだ。

先ほどの東野幸治のときは必死に否定していた津田だったが、芸人の先輩ではない川合が相手とあってか、今度はそれほど強く否定はしない。

そればかりか、「川合さんてエビフライ好きなんですよ。普通のエビフライ弁当ってエビフライ2本くらいじゃないですか。でも川合さんの弁当は特別に7本ぐらい入ってた。それを朝イチからパクパク食ってね…『どんな仕事しとんねん！』っていうのはありました（笑）」と本音を白状。

「それでも嫌いではなかった。好きでした」と必死にフォローしたものの、山里から「そのオブラートじゃ無理よ」と鋭くツッコまれていた。