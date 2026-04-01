自転車の交通違反に反則金が科される「青切符」の制度がきょうから始まり、愛知県警が交通ルールの徹底などを呼びかけました。

【写真を見る】きょうから自転車に“青切符” ｢ながら運転｣1万2000円 ｢逆走･信号無視｣6000円の反則金など…対象は113項目

きょうから始まった自転車の「青切符」制度は16歳以上が対象で、反則金を納めれば刑事手続きに移行せず、前科もつかなくなります。

検挙の対象となる113項目のうち、スマホなどの「ながら運転」には1万2000円、逆走や信号無視には6000円の反則金が科されます。

名古屋で制度周知と交通ルールの徹底を呼びかけ

名古屋市中村区の交差点では、けさ、警察官らが制度の周知と交通ルールの徹底を呼びかけました。



（愛知県警察 交通総務課 平松裕敏さん）

「交通事故を抑止するために導入したので、1件でも事故抑止を図りたい」



けさ、中村区で行われた取り締まりでは歩道を走る際のスピード超過や信号無視など、1時間で213件、指導・警告が行われたということです。