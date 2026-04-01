開催：2026.4.1

会場：ダイキン・パーク

結果：[アストロズ] 9 - 2 [Rソックス]

MLBの試合が1日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとRソックスが対戦した。

アストロズの先発投手はハンター・ブラウン、対するRソックスの先発投手はブラヤン・ベロで試合は開始した。

1回裏、2番 ヨルダン・アルバレス 6球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでアストロズ得点 HOU 1-0 BOS

3回裏、5番 クリスチャン・ウォーカー 7球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 3-0 BOS

5回表、8番 コナー・ウォン 7球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでRソックス得点 HOU 3-1 BOS

5回裏、2番 ヨルダン・アルバレス 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 4-1 BOS、6番 ジョーイ・ロパフィド 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 5-1 BOS、さらにキャッチャーが悪送球でアストロズ得点 HOU 6-1 BOS

6回裏、4番 カルロス・コレア 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 8-1 BOS

7回裏、7番 キャメロン・スミス 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 9-1 BOS

8回表、9番 セダン・ラファエラ 初球を打ってライトスタンドへのホームランでRソックス得点 HOU 9-2 BOS

試合は9対2でアストロズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアストロズのハンター・ブラウンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はRソックスのブラヤン・ベロで、ここまで0勝1敗0S。アストロズのボルトンにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で2打数、0安打、0打点、打率は.000となっている。

ここまでアストロズは4勝2敗で0.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位。一方Rソックスは1勝4敗で3.0ゲーム差の（ア・リーグ）東地区5位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-01 14:10:27 更新