吉田正尚、先発出場で2打数無安打2四球 2026年4月1日（水） MLB アストロズ vs Rソックス 試合結果
開催：2026.4.1
会場：ダイキン・パーク
結果：[アストロズ] 9 - 2 [Rソックス]
MLBの試合が1日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとRソックスが対戦した。
アストロズの先発投手はハンター・ブラウン、対するRソックスの先発投手はブラヤン・ベロで試合は開始した。
1回裏、2番 ヨルダン・アルバレス 6球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでアストロズ得点 HOU 1-0 BOS
3回裏、5番 クリスチャン・ウォーカー 7球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 3-0 BOS
5回表、8番 コナー・ウォン 7球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでRソックス得点 HOU 3-1 BOS
5回裏、2番 ヨルダン・アルバレス 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 4-1 BOS、6番 ジョーイ・ロパフィド 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 5-1 BOS、さらにキャッチャーが悪送球でアストロズ得点 HOU 6-1 BOS
6回裏、4番 カルロス・コレア 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 8-1 BOS
7回裏、7番 キャメロン・スミス 5球目を打ってライトスタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 9-1 BOS
8回表、9番 セダン・ラファエラ 初球を打ってライトスタンドへのホームランでRソックス得点 HOU 9-2 BOS
試合は9対2でアストロズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はアストロズのハンター・ブラウンで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はRソックスのブラヤン・ベロで、ここまで0勝1敗0S。アストロズのボルトンにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。
なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で2打数、0安打、0打点、打率は.000となっている。
ここまでアストロズは4勝2敗で0.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位。一方Rソックスは1勝4敗で3.0ゲーム差の（ア・リーグ）東地区5位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-01 14:10:27 更新