広い水槽を贅沢に″使わない″金魚4匹。飼い主が思わず放った一言に「吹き出した」「かわいくて仕方ない」
【画像を見る】角にぎゅっと集合！飼い主をじっと見つめる金魚4匹の"整列姿"
X（旧Twitter）に投稿された、金魚たちのちょっとおかしな行動をとらえた写真が話題になりました。広々としたスペースがあるのにかたくなに角から動かない金魚たちに、飼い主が思わず放った一言が共感を呼び、15万件以上の「いいね」を獲得しています。
話題になったのは、Xユーザー 鼓太郎（@kotakotaurotako）さんの投稿です。
添えられた写真には、4匹の金魚が水槽の角にぎゅっと集まり、まるで整列するかのように縦に並んでいる姿が写っています。
水槽はかなり広々としているのに、泳いでいるのはほんの一角だけ。しかも全員、飼い主さんのほうをじーっと見つめています。せっかくの広い水槽を自由に泳ぎ回ればいいのに、なぜかここだけに密集している姿がたまりません。
この投稿に対し、コメント欄には「なにこれかわいい」「金魚って人間のことを観察してきますよね」「こんなんされたらかわいくて仕方ないですね」「吹き出しちゃいました」「飼い主さんを笑わせようとしてる」など、多くの反応が寄せられていました。
■飼い主の鼓太郎さんに聞きました！
投稿主の鼓太郎さんに、話題になった写真についてお話を伺いました。
今回の反響について聞くと、「とくにありません。いつもの日常の一コマという感じです。」とのこと。飼い主さんにとっては見慣れた光景のようです。
この4匹は「ピンポンパール」という種類の金魚なのだそう。なぜこんなに角に集まってしまうのでしょうか。
鼓太郎さん「家族やインコにも寄っていきますが、やはりエサ係の私にいちばん懐いています（笑）」
どうやらこの整列の正体は、エサ係への熱烈アピールだったようです。広い水槽をものともせず、飼い主さんの気配を感じるとすかさず最寄りの角に集合してしまうのだとか。
並んでいる金魚たちを見たときの気持ちを聞くと、「ごはん食べたらいっぱい泳ぎなさい！せっかく広いんだから……という感じでしょうか（笑）」と、本音を語ってくれました。
■インコと金魚が同居！？にぎやかな鼓太郎さん家
実は鼓太郎さんのお宅には、金魚だけではなく、たくさんの生き物たちが暮らしています。
外の水槽にもピンポンパールが3匹いて、そのほかにウロコインコが2羽、モモイロインコが1羽、そして池には錦鯉が9匹いるのだとか。鼓太郎さんが魚の飼育を、ご家族がインコのお世話を担当しているそうです。
ちなみに錦鯉が泳ぐ池は、なんと鼓太郎さんがご自身で作ったものとのこと！DIYの域を超えた本格的な仕上がりで、自作とは思えないクオリティです。
そんなにぎやかなお宅で気になるのが、インコと金魚の関係性。鼓太郎さんのXでは、モモイロインコのももちゃんが金魚の水槽を覗き込んでいる動画も投稿されています。
まず映るのは、水槽の中を泳ぐ金魚の姿。鼓太郎さんのことを見つけて、水槽の角に集まってきました。
ももちゃんは、そんな金魚の様子をじーっと見つめています。
カメラで撮られていることにも気づかないくらい、金魚に夢中です。
このあと、カメラに気づいてハッとし、飛んでいってしまいました。金魚に対して興味津々なももちゃんでした。
鼓太郎さん「インコは金魚を見ながらガラス面にクチバシを擦り付けて遊んでいる姿がおもしろいです。特にウロコインコたちは水槽が大好きで、ずっとそばに居ることが多いんです。最初はハラハラしましたが、金魚に攻撃することはなく、水面から水を飲んだり、そのまま寝ていることもあります」
水槽のそばでうとうと眠るインコと、その下でのんびり泳ぐ金魚……なんとも平和な光景です。
■水草に突っ込んで寝る！？金魚たちのかわいい日常
金魚たちの最近の様子を聞くと、こんなかわいいエピソードも。
鼓太郎さん「水草に身体を差し込んで寝ている姿とか、かわいいですね。あと、体調管理のためにエサを止めていると、水草をバラバラに散らかされたりもします（笑）」
エサがもらえないとわかると、水草に八つ当たり（？）してしまう金魚たち。あの整列アピールといい、食への執念がすごいですね。
■鼓太郎さんのXには癒やしがいっぱい
鼓太郎さんのXアカウントには、金魚以外にもほっこりする投稿がたくさんありました。
「ももちゃんと眺める プシュ」という投稿では、モモイロインコのももちゃんと一緒に庭の池を眺めている様子が写っています。ももちゃんの後ろ姿と、その奥に広がる池。夕方にビール片手にこの景色を楽しんでいるのだとしたら、最高の晩酌タイムです。
一方で、思わず笑ってしまう投稿もありました。「カルパスをパクろうとして、飼い主に見つかり静止するインコ」という投稿には、ウロコインコのワキちゃんがテーブルの上のカルパスをしっかり咥えている姿が。飼い主さんに見つかったことに気づいたのか、そろーりそろーりと逃げようとしている様子がなんともおもしろいです。
また、金魚の体調が悪いのを見て急きょ水換えをしている投稿もありました。水換え中の金魚ちゃんは桶の中で待機中。
無事に終わり、水槽の中をゆったりと泳ぐ様子も映っていました。
毎日しっかりと金魚たちの様子を観察し、少しの変化も見逃さずにお世話をしている姿からは、生き物への深い愛情が伝わってきます。
最後に、鼓太郎さんにとって金魚たちはどんな存在か聞いてみました。
鼓太郎さん「どの生き物も成長を見守りながら、楽しく立派に育てあげたいですね。私の場合だとお世話しながらお酒も楽しんでいます。Xを通じて金魚飼育の楽しさや、アクアリウムの癒やしを今後も発信していけたらいいなと思っています」
広い水槽を贅沢に"使わない"金魚たちのゆるくてかわいい日常は、鼓太郎（@kotakotaurotako）さんのXアカウントでチェックできます。気になる方は、覗いてみてくださいね！
文＝武川彩香