関西私大のトップブランドとして知られる「関関同立」。スポーツやビジネスなど多くの分野で人材を輩出してきたが、実は意外な弱点も指摘されてきた。それが司法試験の合格実績である。関東の有名大学に比べ苦戦が続く背景には何があるのか。改善に取り組む大学の動きも含め、その実態を探る。※本稿は、教育ジャーナリストの小林哲夫『関関同立――関西の四大私大事情』（筑摩書房）の一部を抜粋・編集したものです。

すっかり定着した「関関同立」

いつ頃生まれた言い方？

関関同立――関西大、関西学院大、同志社大、立命館大。

大学をひとくくりにする言い方としてすっかり定着した感がある。MARCH、日東駒専、大東亜帝国は具体的にどの大学か注釈を付けなければ読者はわからないが、関関同立にはその必要はない。字面からだいたい見当がつくからだ。すっかり市民権を得たのは、ゴロの良さ。読みやすさのおかげである。

そして4校は同じような歴史、規模、学部構成なので、大学のグループとして語るのに、とても都合が良い。

関関同立当事者もそう思っているフシがあり、4校の学長が集まって話し合うことはよくある。学生スポーツ系、文化系で情報交換している。

そもそも関関同立という言い方はいつ頃生まれたのだろうか。

MARCH、日東駒専、大東亜帝国は旺文社「螢雪時代」の編集者が命名した。関関同立も受験関係者が名付けており、受験生を教える立場にある人だ。とはいっても高校教師ではない。

予備校経営者である。

大阪市天王寺区に老舗の予備校がある。

1952年創立の夕陽丘予備校だ。

駿台予備学校、河合塾、代々木ゼミナールなど大手予備校の全国進出で関西には地元発祥の予備校はほとんどが消え去ってしまったなか、夕陽丘予備校は今日まで70年以上地元に愛され、がんばり続け、関関同立に多くの学生を送ってきた。

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