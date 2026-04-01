亀梨和也、ドラマ『ストーブリーグ』主題歌「Diamond」配信リリース決定

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亀梨和也が、自身が主演を務めるドラマ『ストーブリーグ』の主題歌「Diamond」を4月15日に配信リリースすることが決定した。

■「Diamond」は友成空の書き下ろしの楽曲

ドラマ『ストーブリーグ』は、韓国で社会現象を巻き起こしたヒューマンドラマの日本リメイク版。亀梨は、プロ野球チーム“ドリームズ”の新GM・桜崎凖を演じている。

主題歌「Diamond」は、シンガーソングライター友成空が書き下ろした、切なさや儚げな空気感の中にも力強いメッセージが込められている楽曲。リリース発表に併せて、新アーティスト写真とジャケットデザインが公開され、楽曲に沿った儚げな世界観のアートワークになっている。

さらに、「Diamond」の配信を記念して、アーティストフォローキャンペーンの開催が決定。応募者全員に「亀梨和也オリジナル画像」がプレゼントされる。

メイン：亀梨和也「Diamond」ジャケット写真

■リリース情報

2026.04.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Diamond」

■関連リンク

ドラマ特設サイト

https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000164/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202602_dsnlnr-stoveleaguelp-0217

亀梨和也 OFFICIAL SITE

https://kazuya-kamenashi.com/