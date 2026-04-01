　1日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1840円高の5万3180円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万3128.33円に対しては51.67円高。出来高は3万5216枚となっている。

　TOPIX先物期近は3636.5ポイントと前日比121ポイント高、現物終値比6.21ポイント高で推移。


○主要先物価格・正午時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53180　　　　 +1840　　　 35216
日経225mini 　　　　　　 53180　　　　 +1835　　　502272
TOPIX先物 　　　　　　　3636.5　　　　　+121　　　 61307
JPX日経400先物　　　　　 32920　　　　 +1045　　　　1906
グロース指数先物　　　　　 697　　　　　 +22　　　　3024
東証REIT指数先物　　　　　1874　　　　　 +25　　　　 147

株探ニュース