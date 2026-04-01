日経225先物：1日正午＝1840円高、5万3180円
1日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比1840円高の5万3180円と急騰。日経平均株価の前場現物終値5万3128.33円に対しては51.67円高。出来高は3万5216枚となっている。
TOPIX先物期近は3636.5ポイントと前日比121ポイント高、現物終値比6.21ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53180 +1840 35216
日経225mini 53180 +1835 502272
TOPIX先物 3636.5 +121 61307
JPX日経400先物 32920 +1045 1906
グロース指数先物 697 +22 3024
東証REIT指数先物 1874 +25 147
株探ニュース
TOPIX先物期近は3636.5ポイントと前日比121ポイント高、現物終値比6.21ポイント高で推移。
○主要先物価格・正午時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53180 +1840 35216
日経225mini 53180 +1835 502272
TOPIX先物 3636.5 +121 61307
JPX日経400先物 32920 +1045 1906
グロース指数先物 697 +22 3024
東証REIT指数先物 1874 +25 147
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