ポニーキャニオンは1日、バレーボール女子日本代表の佐藤淑乃（24）と専属マネジメント契約を締結したと発表した。

佐藤は2022年に日本代表初選出、その後も日本トップレベルのアウトサイドヒッターとして活躍し、25年の世界選手権では15年ぶりのベスト4入りに大きく貢献した。大同生命SV.LEAGUEでもNECレッドロケッツ川崎に所属し、2024-25シーズンには最優秀新人賞＆ベスト6（OH）にも輝くなど、27年の世界選手権、28年のロサンゼルスオリンピックでの活躍にも期待が高まる次世代のホープ。

また、3月30日にはイタリア・セリエA女子のミラノが26-27シーズンから佐藤が加入するとクラブ公式サイトで発表している。

ポニーキャニオンは佐藤の競技に集中できる環境づくりを行いながら、オフシーズンを主としたメディア出演、タイアップ業務、SNS発信などのサポートを行う。

【佐藤淑乃選手コメント】

「このたび、ご縁がありポニーキャニオンに所属させていただくことになりました。バレーボール選手として常に成長を求めるとともに、バレーボールを発信していく立場として、夢を与えられるような存在になれるよう精進してまいります」