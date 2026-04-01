京都府南丹市で小学6年の男子児童が行方不明になっていますが、山中で見つかった児童の通学かばんは前日に消防団が捜索した際には見つからなかったということです。

【写真を見る】【南丹市・小6男子児童不明】山中で発見の通学かばん 前日に消防団が捜索した際は見つからず きょうは30人態勢で市街地など捜索

南丹市立園部小学校6年の安達結希さん（11）は3月23日の朝、父親が車で学校のそばまで送り届けたのを最後に行方が分からなくなっています。

その6日後に、小学校から北西に約3km離れた山の中で通学用かばんが見つかりましたが、関係者によりますと前日28日の午前中に地元の消防団がその付近を捜索した際には、かばんは見つからなかったということです。

警察はかばんが見つかった山中での捜索を31日で終了し、4月1日は30人態勢で市街地などの捜索を続けています。

安達さんは、身長134.5cmのやせ型で、ベージュのズボンや胸に「84」と書かれた灰色のトレーナーを着ていたということで、警察は情報の提供を求めています。

【南丹警察署 生活安全課】

（0771）62-0110