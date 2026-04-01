元「℃―ute」のメンバーで歌手、俳優の鈴木愛理（31）が4月1日のエープリルフールにデジタルシングル「嘘だよ」をリリースする。合わせて、約1年ぶりとなるライブツアー「鈴木愛理 LIVE 2026 ll:Bias by us:ll」を6月17日から開催することも発表した。

同曲は鈴木愛理のメモをもとに、ロックバンド「wacci」の橋口洋平氏が作詞・作曲を手がけたラブバラード。2024年3月発売のアルバム「28/29」に収録された楽曲「光」（橋口氏作詞・作曲）の制作過程で誕生し、制作当時から大切に温められてきた楽曲が、満を持して“エープリルフール”にデジタルリリースとなった。

また、6月17日から約1年ぶりとなるライブツアー「鈴木愛理 LIVE 2026 ll:Bias by us:ll」を開催することも決定。全国6都市7会場および台北・香港で行われる。

鈴木は「エイプリールに新曲をリリースしました。『嘘だよ』実はこの曲、約3年前に完成していて、温めていた曲です。温め過ぎました」とコメント。「皆さんには、自分の心についている嘘はありますか？？言えなかった、そっとしまった、“本当”はありますか？掻き分けて前進する日々に、少し立ち止まる時間を。誰かのいつかに寄り添えたら嬉しいです。ぜひ受け取ってください」と呼びかけた。