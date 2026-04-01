“逸材の17歳”小森香乃、純白ビキニやバレエ披露 “奇跡の瞬間”を収めた貴重な成長記録
『週刊ヤングジャンプ』主催のコンテスト「制コレ24」出身の小森香乃が、1stDVD『純白の17歳』を5月29日に発売する。俳優としても注目を集める17歳の“今”を切り取った作品となる。
【写真】カラダが柔らかい！バレエを披露する小森香乃
小森は、あどけなさと大人へと近づく過程のきらめきを併せ持つ存在として支持を広げている。本作では、その魅力を余すことなく収録。“まっしろすぎる17歳”というキャッチコピーの通り、透明感あふれるビジュアルと自然体の表情が印象的だ。
映像では純白のビキニ姿をはじめ、麦わら帽子で無邪気にはしゃぐ様子など、等身大の魅力を多角的に映し出す。さらに、11年間続けてきた特技のバレエも披露。しなやかな動きと表現力が、グラビアとは異なる一面として作品に深みを加えている。
俳優としても活動の幅を広げる小森は、2025年公開の映画『ソーゾク』への出演を機に本格始動。舞台出演なども重ねながら経験を積み、次世代を担う存在として期待が高まっている。今回のDVDは、そんな彼女の“成長の途中”を記録した貴重な1作となる。
小森は「いつも応援ありがとうございます。今回、1stDVDを出すことができて、とてもうれしく感謝の気持ちでいっぱいです。沖縄の自然豊かなビーチや古民家での楽しい撮影で、17歳の今の小森がぎゅっと詰め込まれてます。たくさんの方に届きますように!!」とコメントを寄せている。
小森は、2008年8月6日生まれ。東京都出身。趣味は漫画、テレビ、映画鑑賞（ゾンビ映画が好き）。特技：卓球、バレエ（11年間）。
【写真】カラダが柔らかい！バレエを披露する小森香乃
小森は、あどけなさと大人へと近づく過程のきらめきを併せ持つ存在として支持を広げている。本作では、その魅力を余すことなく収録。“まっしろすぎる17歳”というキャッチコピーの通り、透明感あふれるビジュアルと自然体の表情が印象的だ。
俳優としても活動の幅を広げる小森は、2025年公開の映画『ソーゾク』への出演を機に本格始動。舞台出演なども重ねながら経験を積み、次世代を担う存在として期待が高まっている。今回のDVDは、そんな彼女の“成長の途中”を記録した貴重な1作となる。
小森は「いつも応援ありがとうございます。今回、1stDVDを出すことができて、とてもうれしく感謝の気持ちでいっぱいです。沖縄の自然豊かなビーチや古民家での楽しい撮影で、17歳の今の小森がぎゅっと詰め込まれてます。たくさんの方に届きますように!!」とコメントを寄せている。
小森は、2008年8月6日生まれ。東京都出身。趣味は漫画、テレビ、映画鑑賞（ゾンビ映画が好き）。特技：卓球、バレエ（11年間）。