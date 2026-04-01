◇インターリーグ ドジャース─ガーディアンズ（2026年3月31日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が31日（日本時間4月1日）、本拠でのガーディアンズ戦で「1番・投手兼DH」として、今季初めて投打二刀流で先発出場。3回2死一、二塁のピンチでは自動投球判定システム（ABS）でボール判定がストライク判定に変わってピンチを切り抜けた。

大谷がマウンドに上がると満員のファンは大歓声で出迎えた。1番のクワンに対しては全球直球勝負。最後は甘く入った速球を右中間へはじき返されたが、中堅パヘスが好捕して1死を奪った。2番デローターは一ゴロ。3番ラミレスに対しては7球目の内角直球でバットをへし折り（結果はファウル）、最後は8球目のスライダーを打たせて中飛に打ち取った。

2回は4番マンザードを中飛。5番ホスキンスはスイーパーで、6番ネーラーはスプリットでそれぞれ空振り三振に仕留めた。

3回は7番ロッキオの鋭い投ゴロをグラブではたき落として冷静にアウト。しかし、その後は左手を気にする仕草も見せた。8番アリアスにはこの試合初めての走者となる四球を与え、2死からもクワンに四球を与えて一、二塁のピンチを招いた。2番の途中出場したケイファスのカウント1―1からはABSチャレンジに成功して追い込むと、最後はカーブで三振に仕留めた。

4回は先頭のラミレスに対し、内角直球でバットをへし折って一ゴロ。2死後にホスキンスに左翼線二塁打を許してこの試合初安打を許した。それでもネーラーを左飛に打ち取って先制点は与えなかった。