◇インターリーグ ドジャース─ガーディアンズ（2026年3月31日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が31日（日本時間4月1日）、本拠でのガーディアンズ戦で「1番・投手兼DH」として、今季初めて投打二刀流で先発出場。第2打席は四球を選び、自己最長タイとなる36試合連続出塁を記録した。

3回1死の第2打席、相手先発・バイビーに対し、冷静に球を見極め、四球を選んで出塁。これで連続出塁を昨年8月24日のパドレス戦から36試合に伸ばし、22年9月から23年4月に記録した自己最長記録に並んだ。

初回の第1打席は2ストライクからの3球目、バイビーに変化球でタイミングを外され、三ゴロに倒れた。

投手としては3回までガーディアンズ打線を無安打に封じ、3三振を奪った。

昨季、二刀流で出場した試合は14試合で54打数12安打、打率・222、4本塁打、12打点。レギュラーシーズンの158試合、打率・282、55本塁打、102打点と比較すると成績は落ちている。

登板日や翌日の試合での打撃成績の下降をメディアから指摘される声が相次いだが、昨秋のブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で、7回途中無失点に加え3本塁打を放ち、「伝説の1日」として、周囲の不安の声を払拭した。

この日の試合前会見でロバーツ監督も「『登板日は打てない』と言われても、その後に1試合3本塁打を打つこともある。彼は特別な選手である」と期待を寄せていた。