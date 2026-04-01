TBS安住紳一郎アナウンサー（52）は1日、MCを務める同局系「THE TIME,」（月〜金曜午前5時20分）に生出演。今年7月から、同局系日曜劇場（日曜午後9時）枠で、2クール連続での放送が決まった「VIVANT」の続編に主演する俳優堺雅人（52）からの愛あるメッセージに、ほっこりした笑顔をみせた。

この日の放送では、「VIVANT」のロケが行われた島根県を訪れた同局の杉山真也アナウンサーが、阿部寛や二宮和也ら出演者を直撃したり、堺をインタビューする様子をVTRで報じた。堺は、インタビューの最後で「安住さん、また暇になったら無駄な話をしに（スタジオに）遊びに行きたいと思います」と、安住アナに呼び掛けた。さらに、「それまで身体に気をつけて、お元気で。お互い、いい歳なんでね、健康診断とかしましょうね」と、健康への留意を口にしながらカメラに向かい手を振った。

ワイプ画面では、堺のコメントに大笑いしたり、手を振る安住アナの様子が映されていた。

VTRが終わった後、安住アナは「年齢がいっしょなんですよ、私と堺さんね〜」と述べ、「だから、気をつけるところがいっしょなんですね」と出演者に明かし、「ほほほほほ」と笑みを浮かべた。

「VIVANT」は、23年7月期に日曜劇場で放送され、先が読めない展開や緻密なストーリーが毎回話題を呼び、社会現象になった。