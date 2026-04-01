超特急・船津稜雅、筋肉ショット初公開「あざとかわいいワタシが優勝」第1話場面写真解禁
【モデルプレス＝2026/04/01】女優の大友花恋が主演を務める新木曜ドラマ「あざとかわいいワタシが優勝」（TOKYO MX／4月2日スタート／毎週木曜21時25分〜）より、場面写真が解禁された。
【写真】超特急メンバーのレアな筋肉ショット初解禁
累計1,100万DL突破の人気電子コミックを実写ドラマ化した本作。「あざとかわいい」を武器に恋も人生も勝ち抜いてきた主人公・松嶋琴音（大友）が史上最強のライバルと出会うことから始まる、「あざとかわいい」VS「あざとかわいい」のプライドがぶつかり合う新感覚ラブコメディ。
このたび、いよいよ放送が明日に迫った第1話の場面写真、あらすじを解禁。最大の武器である「あざとかわいい」で男性陣を翻弄する琴音、余裕の表情を浮かべる上級あざかわ女子・なず奈（桜井玲香）、そして清水課長（船津稜雅／超特急）の“筋肉”ショットが初公開となった。
第1話では、主人公・琴音が、天性のあざとさを武器に次々と男性社員たちを虜にしていく…はずが、教育係のなず奈が、琴音を凌駕する計算高さで周囲を魅了する「あざとかわいい」のトップオブトップであることが判明。そんな中、社内のエース・清水が新課長として着任。その完璧なルックスとスペックに目をつけた琴音は、清水を次なる標的に定めるが、そこには常になず奈の影がちらついていて…。
笑顔の裏で強烈な本音をぶつけ合う2人の「あざとかわいい」女子による、プライドをかけたバトルの行方は？（modelpress編集部）
「あざとかわいい」、それは私らしい生き方を証明する言葉。デザインマーケティング課に異動してきた松嶋琴音（大友花恋）は、天性のあざとさを武器に、次々と男性社員たちの心を掴んでいく 。
しかし、教育係の佐原なず奈（桜井玲香）が、自分を凌駕する計算高さで周囲を魅了する「あざとかわいい」のトップオブトップであることに直感で気づき、静かに闘志を燃やす 。
そんな中、社内のエース・清水将貴(船津稜雅／超特急)が新課長として着任 。その完璧なルックスとスペックに目をつけた琴音は、清水を次なる標的に定めるが、そこには常になず奈の影がちらついていて…。
笑顔の裏で強烈な本音をぶつけ合う2人の「あざとかわいい」女子による、プライドをかけたバトルの行方は――？
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◆「あざとかわいいワタシが優勝」場面写真解禁
累計1,100万DL突破の人気電子コミックを実写ドラマ化した本作。「あざとかわいい」を武器に恋も人生も勝ち抜いてきた主人公・松嶋琴音（大友）が史上最強のライバルと出会うことから始まる、「あざとかわいい」VS「あざとかわいい」のプライドがぶつかり合う新感覚ラブコメディ。
第1話では、主人公・琴音が、天性のあざとさを武器に次々と男性社員たちを虜にしていく…はずが、教育係のなず奈が、琴音を凌駕する計算高さで周囲を魅了する「あざとかわいい」のトップオブトップであることが判明。そんな中、社内のエース・清水が新課長として着任。その完璧なルックスとスペックに目をつけた琴音は、清水を次なる標的に定めるが、そこには常になず奈の影がちらついていて…。
笑顔の裏で強烈な本音をぶつけ合う2人の「あざとかわいい」女子による、プライドをかけたバトルの行方は？（modelpress編集部）
◆「あざとかわいいワタシが優勝」第1話あらすじ
「あざとかわいい」、それは私らしい生き方を証明する言葉。デザインマーケティング課に異動してきた松嶋琴音（大友花恋）は、天性のあざとさを武器に、次々と男性社員たちの心を掴んでいく 。
しかし、教育係の佐原なず奈（桜井玲香）が、自分を凌駕する計算高さで周囲を魅了する「あざとかわいい」のトップオブトップであることに直感で気づき、静かに闘志を燃やす 。
そんな中、社内のエース・清水将貴(船津稜雅／超特急)が新課長として着任 。その完璧なルックスとスペックに目をつけた琴音は、清水を次なる標的に定めるが、そこには常になず奈の影がちらついていて…。
笑顔の裏で強烈な本音をぶつけ合う2人の「あざとかわいい」女子による、プライドをかけたバトルの行方は――？
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