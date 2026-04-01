元日向坂46富田鈴花「TRUSTAR」所属を発表 「ひたむきに表現の世界を歩んでまいります」
【モデルプレス＝2026/04/01】元日向坂46の富田鈴花（とみた・すずか／25）が、株式会社TRUSTARに4月1日付けで所属することが分かった。
【写真】25歳元日向坂46「お皿も盛り付けも全てがおしゃれ」手料理2品
2017年8月より、けやき坂46（現・日向坂46）の2期生としてデビューし、2025年8月に同グループを卒業した富田が、株式会社TRUSTARに4月1日付けで所属することとなった。
自身の名前の由来でもある「鈴鹿サーキット」にちなんだ縁で、『GO ON! NEXT 〜サーキットで会いましょう〜』（BSフジ）のMCを務めた経験もあり、グループ屈指の歌唱力とバラエティ能力で、ミュージカルやバラエティ番組、ラジオパーソナリティなど幅広く活躍。グループ所属時に、自身初のソロコンサート『Suzuka Tomita（Hinatazaka46）-One Last Live-』を立川ステージガーデンにて開催し、2025年8月5日に1st写真集『鈴花サーキット』（光文社）を発売。同日をもって日向坂46を卒業した。
2026年5月より、大竹しのぶ主演ミュージカル「GYPSY」で、主人公ローズの次女・ジューンを務める。圧倒的な歌唱力を武器に、今後は女優として映像作品や舞台、バラエティなど、幅広く挑戦していく。（modelpress編集部）
この度、株式会社TRUSTARに所属する運びとなりましたことをご報告いたします。16歳でこの世界へ導かれ、手探りで進む日々の中8年間、どんな時も支えてくださった前事務所の皆さまには、心より感謝の気持ちでいっぱいです。新たな環境の中で学びを重ねながら、一つ一つの出会いを大切に皆さまの毎日に少しでも彩りを添えられるよう、ひたむきに表現の世界を歩んでまいります。今後ともよろしくお願いいたします！
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◆富田鈴花「TRUSTAR」に所属
2017年8月より、けやき坂46（現・日向坂46）の2期生としてデビューし、2025年8月に同グループを卒業した富田が、株式会社TRUSTARに4月1日付けで所属することとなった。
2026年5月より、大竹しのぶ主演ミュージカル「GYPSY」で、主人公ローズの次女・ジューンを務める。圧倒的な歌唱力を武器に、今後は女優として映像作品や舞台、バラエティなど、幅広く挑戦していく。（modelpress編集部）
◆富田鈴花コメント
この度、株式会社TRUSTARに所属する運びとなりましたことをご報告いたします。16歳でこの世界へ導かれ、手探りで進む日々の中8年間、どんな時も支えてくださった前事務所の皆さまには、心より感謝の気持ちでいっぱいです。新たな環境の中で学びを重ねながら、一つ一つの出会いを大切に皆さまの毎日に少しでも彩りを添えられるよう、ひたむきに表現の世界を歩んでまいります。今後ともよろしくお願いいたします！
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