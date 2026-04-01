☆日本ハム―ロッテ（１８：３０・エスコンフィールド）日本ハム＝北山、ロッテ＝ジャクソン

日本ハムは３月３１日の本拠地初戦で細野晴希がノーヒットノーランを達成し、今季初白星。打っても清宮幸とレイエスが２本塁打ずつ放った。清宮幸は４得点でエスコンでの通算打点を６９とし、エスコンでの通算打点３位まで一気に浮上した。奮起が期待されるのが、万波だ。３１日はノーヒットに終わったが、現在エスコンでの通算打点が９８。あと２でレイエスに次ぐ２人目のエスコン１００打点に到達する。エスコンフィールドでの通算打点５傑は

順位 打点 打 者

（１）１０３レイエス

（２） ９８万波

（３） ６９清宮幸

（４） ６８郡司

（５） ６６マルティネス

連敗をストップして、一気に上昇気流に乗りたい日本ハム。万波の活躍も勝利には今後必要になってくる。

（その他のカード）

☆中日―巨人（１８：００・バンテリンドーム）中日＝中西、巨人＝田中将

☆ヤクルト―広島（１８：００・神宮）ヤクルト＝松本健、広島＝岡本

☆阪神―ＤｅＮＡ（１８：００・京セラドーム大阪）阪神＝ルーカス、ＤｅＮＡ＝コックス

☆楽天―ソフトバンク（１３：００・楽天モバイル）楽天＝古謝、ソフトバンク＝徐若熙

☆西武―オリックス（１８：００・ベルーナドーム）西武＝高橋光、オリックス＝エスピノーザ

※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順