【ＮＰＢ今日の見どころ】細野ノーノーで勢いづく日本ハム 万波がエスコン２人目の１００打点なるか
☆日本ハム―ロッテ（１８：３０・エスコンフィールド）日本ハム＝北山、ロッテ＝ジャクソン
日本ハムは３月３１日の本拠地初戦で細野晴希がノーヒットノーランを達成し、今季初白星。打っても清宮幸とレイエスが２本塁打ずつ放った。清宮幸は４得点でエスコンでの通算打点を６９とし、エスコンでの通算打点３位まで一気に浮上した。奮起が期待されるのが、万波だ。３１日はノーヒットに終わったが、現在エスコンでの通算打点が９８。あと２でレイエスに次ぐ２人目のエスコン１００打点に到達する。エスコンフィールドでの通算打点５傑は
順位 打点 打 者
（１）１０３レイエス
（２） ９８万波
（３） ６９清宮幸
（４） ６８郡司
（５） ６６マルティネス
連敗をストップして、一気に上昇気流に乗りたい日本ハム。万波の活躍も勝利には今後必要になってくる。
（その他のカード）
☆中日―巨人（１８：００・バンテリンドーム）中日＝中西、巨人＝田中将
☆ヤクルト―広島（１８：００・神宮）ヤクルト＝松本健、広島＝岡本
☆阪神―ＤｅＮＡ（１８：００・京セラドーム大阪）阪神＝ルーカス、ＤｅＮＡ＝コックス
☆楽天―ソフトバンク（１３：００・楽天モバイル）楽天＝古謝、ソフトバンク＝徐若熙
☆西武―オリックス（１８：００・ベルーナドーム）西武＝高橋光、オリックス＝エスピノーザ
※対戦カード（開始時刻・球場）予告先発の順