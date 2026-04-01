歌手の鈴木愛理が１日、新曲「嘘だよ」をリリースした。

作詞・作曲は５人組バンド「ｗａｃｃｉ」の橋口洋平が担当。鈴木のメモを基に制作し、バラード調のラブソングに仕上がっている。

エープリルフールでの新曲リリースに、鈴木は「実はこの曲、約３年前に完成していて、温めていた曲です。温め過ぎました」とコメント。「『別の人の彼女になったよ』を２０１９年にカバーさせていただいてから、音楽シーンで度々お世話になっているｗａｃｃｉさん。今回は、私の拙（つたな）いメモを橋口さんに託させていただきまして、それをこんなにもすてきな詞にしてくださいました」と感謝した。

さらに「演奏もｗａｃｃｉさんにしていただくという、とってもぜいたくなレコーディングでした」と回想。「皆さんには、自分の心についている嘘（うそ）はありますか？ 言えなかった、そっとしまった、”本当”はありますか？ かき分けて前進する日々に、少し立ち止まる時間を。誰かのいつかに寄り添えたらうれしいです。ぜひ受け取ってください」と呼び掛けた。

橋口もコメントを寄せ「『嘘だよ』を一つ言うたびに、本音が一つこぼれていくような。切実なのにあたたかさをつづった一曲ができました」と紹介。「鈴木愛理さんの、歌に込める感情のバランスの妙みたいなものが存分に味わえると思います。彼女の歌がのった時の感動は忘れられません。エープリルフールに出すなんて粋なことしてくれてありがとう。ぜひお聞きください」とした。

鈴木は６月からライブツアーを開催予定。海外も含め全８都市を巡る。