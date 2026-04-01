◆米大リーグ ドジャース―ガーディアンズ（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３１日（日本時間４月１日）、本拠地・ガーディアンズ戦に「１番・投手」でスタメン出場し、昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続く連続試合出塁を「３６」に伸ばし、エンゼルス時代の９月１１日（同１２日）〜２３年４月１６日（同１７日）に樹立した自己記録に並んだ。３回の第２打席で四球を選んだ。

大谷は２６日（同２７日）の開幕戦だった本拠地・ガーディアンズ戦の１打席目に、右前安打を放ったが、その後の２試合は無安打。５四死球があったとはいえ、１２打席安打なし。前日３０日（同３１日）の本拠地・ガーディアンズ戦で１打席目に３試合、１３打席ぶりの安打となる左前安打を放ったが、開幕から４試合で本塁打ところか、長打すら出ていなかった。

それでも開幕から５試合連続での出塁。投手として今季初登板となった試合で、自己記録という節目の記録に並んだ。

昨年のワールドシリーズの第１戦目には、「まずは先制点が大きな流れの一つにはなるのかなと思う。そういう意味では先頭バッターでおそらく行くと思うので、そこが一番。まずは出塁することが一番」と話すなど、１番打者として常に出塁することを第一に考えている大谷。２番以降にもタッカー、ベッツ、フリーマン、スミスら強打者が並んでいながら、１番打者として相手から警戒され、しっかりと役割を果たしているからこそ、出塁が続いている。