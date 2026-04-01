２００９年Ｍ―１王者「パンクブーブー」の黒瀬純が「福岡県人会」に参加したことを明かした。

１日までにインスタグラムを更新し、「昨夜は渋谷の博多華味鳥さんで７年ぶりの福岡県人会！」と報告。「小柳ルミ子先輩が県人会の会長となり側近に原口あきまささんとイチキップリンという鉄壁の布陣でこれからも会を盛り上げていきます！」とつづり、「しかし飯にうるさい県人会メンバーを黙らせる華味鳥さんは流石（さすが）！！さす華！！」と料理も楽しんだことを明かした。

集合写真には歌手の小柳ルミ子をはじめ、タレント・原口あきまさ、女優の吉田羊、井桁弘恵、俳優の陣内孝則ら豪華な顔ぶれが集っている。同席した俳優の向野章太郎も自身のＳＮＳで「陣内先輩に誘って頂き、福岡県人会に参加させてもらいました。福岡の大先輩が沢山（たくさん）！！最高に楽しい夜でした！」とつづり、「ザ・ロッカーズの穴井仁吉さんはまさかの同じ小学校だった衝撃 ＭＯ’ＳＯＭＥ ＴＯＮＥＢＥＮＤＥＲの百々和宏さんとは２５年ぶりに再会出来ました！」とメンバーに感激していた。

フォロワーからは「すごいメンバーですね！」「穴井仁吉さんがおる 陣内孝則さんおるし、ロッカーズヤバっ」「いげちゃんが参加している！！」「華がある」「気のおけない仲間たち感が溢（あふ）れてます！」などの声が寄せられている。