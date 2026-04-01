様々な人気キャラクターの公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」から、ディズニーキャラクター『くまのプーさん』グッズが続々登場。

今回は、「くまのプーさん」や仲間たちの愛らしいデザインが勢揃いした、中身が分からないワクワク感が楽しめるミステリーボックス仕様の竹箸とランチ巾着を紹介していきます☆

スケーター ディズニー『くまのプーさん』ミステリーボックス 竹箸／ミステリーボックス ランチ巾着M、L

販売店舗：スケーター公式オンラインショップ、全国の量販店、専門店、雑貨店など

スケーターから、ディズニーキャラクター「くまのプーさん」と森の仲間たちがデザインされた、ミステリーボックス仕様の竹箸とランチ巾着が登場。

毎日の食卓やお弁当の時間を、さらにワクワクする特別なひとときに変えるランチグッズが新たに登場します。

ミステリーボックスシリーズ最大の魅力は、どのデザインが出るか箱を開けるまで分からないシークレットパッケージを採用している点です。

家族やお友だちと一緒に、開封の際のドキドキ感が楽しめます。

日々の生活に欠かせないカトラリーやランチグッズだからこそ、実用性はもちろん、選ぶ楽しさや集める喜びをプラス。

「くまのプーさん」をはじめ「ピグレット」「ティガー」「イーヨー」「カンガ」「ルー」といった100エーカーの森の個性豊かなキャラクターたちが、日々の暮らしに温もりと彩りを添えます☆

ミステリーボックス 竹箸 21cm BOX 「くまのプーさん」

価格：BOX 7,700円（税込）／単品770円（税込）

品番：ANT4JBS

POS：4973307734496

サイズ：21cm

生産国：日本

1膳ずつ中身が見えないパッケージに封入されており、全10種類のデザインの中からどれか1つが入った竹箸。

何が出るか分からないワクワク感は、ちょっとしたサプライズのプレゼントにも最適です。

10膳入りのBOX単位で購入することで、シークレットデザイン1種を含む全10種類がすべて揃うコンプリート仕様になっています。

家族でそれぞれお気に入りのキャラクターを選んで使用したり、その日の気分に合わせて柄を変えたりと、幅広い楽しみ方が可能です。

お箸の素材には、軽くて手になじみやすい天然の竹を使用。

長さは一般的な大人用としても使いやすい21cmを採用しており、男女問わず幅広く使用できます。

箸の先端部分には細かな溝を設けた「滑り止め加工」が施されています。

これにより、麺類や小さな豆類などの滑りやすい食材もしっかりと掴むことができ、快適な食事をサポートします。

さらに、家庭用の食器洗い乾燥機に対応しているため、毎日のお手入れも簡単で衛生的。

安心の「日本製」という点も、長くご愛用いただける信頼のポイントです。

また「くまのプーさん」の世界観を存分に表現した、多彩なアートが魅力。

風船につかまって空を飛ぶ姿や、本を読んでいる様子など、愛らしい姿が描かれています。

「くまのプーさん」のお友だち「ピグレット」や「ティガー」「イーヨー」たちと寄り添う心温まるシーンも☆

ミステリーボックス ランチ巾着M BOX 「くまのプーさん」

価格：BOX 6,930円（税込）／単品 1,150円（税込）

内容量：6枚入りBOX（1×20入）

品番：KBB21B

POS：4973307735141

お弁当箱を入れるのにぴったりなMサイズのランチ巾着。

巾着の一部には、「Winnie the Pooh」（くまのプーさん）のロゴに加え、「I THINK THE BEES SUSPECT SOMETHING」や、「RABBIT’S HOWSE」といった、物語を象徴する英文メッセージも原文のまま添えられており、作品ファン必見の仕上がりになっています。

ポップでカラフルな配色から、優しいパステルカラーまで幅広く揃っており、お弁当の時間を華やかに彩ります。

ミステリーボックス ランチ巾着L BOX 「くまのプーさん」

価格：BOX 8,250円（税込）／単品 1,420円（税込）

内容量：6枚入りBOX（1×10入）

品番：KBB22B

POS：4973307737503

少し大きめのお弁当箱や、小物入れとしても重宝するLサイズのランチ巾着。

「くまのプーさん」と「ピグレット」がぎゅっと抱きしめ合うパッケージデザインも素敵です。

巾着には目をキラキラ輝かせる姿や王様のコスチュームを身に纏った姿などをデザイン。

しっかりとした作りで、お弁当箱の出し入れがスムーズに行えます。

中身が分からないワクワク感が楽しめる、ミステリーボックス仕様の竹箸とランチ巾着。

スケーターの『くまのプーさん』ミステリーボックスシリーズは、スケーター公式オンラインショップなどで販売中です☆

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