亀梨和也、主演『ストーブリーグ』主題歌「Diamond」配信決定 儚げな世界観のアー＆ジャケ写公開
俳優の亀梨和也が主演を務めるドラマ『ストーブリーグ』の主題歌で、自身が歌う新曲「Diamond」が15日に配信リリースされることが決定した。
【写真】目が離せなくなる…儚げな雰囲気の亀梨和也
同作品は、韓国で社会現象を巻き起こしたヒューマンドラマの日本リメイク版。亀梨はプロ野球チーム“ドリームズ”の新GM・桜崎凖を演じる。同楽曲はシンガーソングライター・友成空の書き下ろしで、切なさや儚げな空気感の中にも力強いメッセージが込められている。
また、「Diamond」リリース発表にあわせて、新アーティスト写真とジャケットデザインが公開された。楽曲に合わせた儚げな世界観のアートワークになっている。
【写真】目が離せなくなる…儚げな雰囲気の亀梨和也
同作品は、韓国で社会現象を巻き起こしたヒューマンドラマの日本リメイク版。亀梨はプロ野球チーム“ドリームズ”の新GM・桜崎凖を演じる。同楽曲はシンガーソングライター・友成空の書き下ろしで、切なさや儚げな空気感の中にも力強いメッセージが込められている。
また、「Diamond」リリース発表にあわせて、新アーティスト写真とジャケットデザインが公開された。楽曲に合わせた儚げな世界観のアートワークになっている。