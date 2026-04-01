M-1準決勝進出＆NHK上方漫才優勝の実力…「例えば炎」田上が異色ソロデビュー エッセイスト＆ピアニストとして
お笑いコンビ・例えば炎の田上（たのうえ）が、エッセイストとピアニストとしてデビューすることが決まった。
【写真】『第55回NHK上方漫才コンテスト』優勝した例えば炎
例えば炎は、NSC大阪43期生の田上とタキノルイのコンビで、2020年に結成。大阪・よしもと漫才劇場を拠点に活動する。『M-1グランプリ』では24、25年と連続で準決勝まで進出。今年3月には、なんばグランド花月で初単独ライブ『ひざる』を開催し、チケット即完売。続いて、『NHK上方漫才コンテスト』で優勝を果たした。
勢いはとどまらず、田上のソロプロジェクトが始動する。
エッセイ『例えば炎・田上「それでも、始めない」―まだ、何もしてない―』を、オウンドメディアのFANY Storyで、4月15日から月1連載開始。さらに、3歳から14年間にわたり研鑽を積んできたピアノの実力を活かし、相方タキノが命名したアーティスト名「zeRo〜ピザ釜〜」名義で、4月29日に1stシングル「朝日」を配信リリースする。
■例えば炎・田上 コメント
期待しないでください！お願いします！他のコンテンツを優先してください。
僕らはYouTube「例えば炎研究所」とかいろいろやってますし、FANYにはもっと有益なコンテンツがたくさんあります！
FANY Online Ticketなら、なんと劇場に行かなくても、あなたのお家でお笑いライブが観れちゃうんです！遠方でなかなか劇場に来れない人でも、スマホ1台で今流行りのお笑い芸人の漫才やコントが簡単に観れるんです!!
時間が余ってしょうがない人限定で、読んで聴いてください…。
■例えば炎・タキノ コメント
人は1人では生きていけない、そう実感する最近です。
自分以外の人間が起こしてくれるアクションが、これからの例えば炎にとってプラスでありますように、強く願います。
【写真】『第55回NHK上方漫才コンテスト』優勝した例えば炎
例えば炎は、NSC大阪43期生の田上とタキノルイのコンビで、2020年に結成。大阪・よしもと漫才劇場を拠点に活動する。『M-1グランプリ』では24、25年と連続で準決勝まで進出。今年3月には、なんばグランド花月で初単独ライブ『ひざる』を開催し、チケット即完売。続いて、『NHK上方漫才コンテスト』で優勝を果たした。
エッセイ『例えば炎・田上「それでも、始めない」―まだ、何もしてない―』を、オウンドメディアのFANY Storyで、4月15日から月1連載開始。さらに、3歳から14年間にわたり研鑽を積んできたピアノの実力を活かし、相方タキノが命名したアーティスト名「zeRo〜ピザ釜〜」名義で、4月29日に1stシングル「朝日」を配信リリースする。
■例えば炎・田上 コメント
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■例えば炎・タキノ コメント
人は1人では生きていけない、そう実感する最近です。
自分以外の人間が起こしてくれるアクションが、これからの例えば炎にとってプラスでありますように、強く願います。