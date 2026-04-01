鈴木愛理、新曲「嘘だよ」配信リリース wacci橋口洋平が作詞作曲「温めていた曲」
歌手で俳優、モデルとしても活動する鈴木愛理が、新曲「嘘だよ」をきょう1日にデジタルリリースした。
【動画】話題の鈴木愛理「初恋サイダー」一発撮り映像＆Buono!ラストライブから「初恋サイダー」映像
同作は鈴木のメモをもとに、ロックバンド・wacciの橋口洋平が作詞作曲を手がけたラブバラード。2024年3月発売のアルバム『28／29』に収録された、橋口が手がけた楽曲「光」の制作過程で誕生し、制作当時から大切に温められてきた楽曲がこの春、満を持して“エイプリルフール”にデジタルリリースされた。
鈴木は、約1年ぶりとなるライブツアー『鈴木愛理 LIVE 2026 ||：bias by us：||』を、6月17日より全国6都市7会場および台北、香港にて開催することも発表している。
■鈴木愛理メコメント
鈴木愛理、エイプリールに新曲をリリースしました。
「嘘だよ」
実はこの曲、約3年前に完成していて、温めていた曲です。温め過ぎました。
「別の人の彼女になったよ」を2019年にカバーさせていただいてから、音楽シーンで度々お世話になっているwacciさん。
今回は、私の拙いメモを橋口さんに託させていただきまして、それをこんなにも素敵な詞にしてくださいました。
演奏もwacciさんにしていただくという、とっても贅沢なレコーディングでした。
皆さんには、自分の心についている嘘はありますか？？
言えなかった、そっとしまった、"本当"はありますか？
掻き分けて前進する日々に、少し立ち止まる時間を。
誰かのいつかに寄り添えたら嬉しいです。
ぜひ受け取ってください。
■wacci・橋口洋平 コメント
「嘘だよ」を一つ言うたびに、本音が一つこぼれていくような。
切実なのにあたたかさを纏った一曲ができました。
鈴木愛理さんの、歌に込める感情のバランスの妙みたいなものが存分に味わえると思います。
彼女の歌がのった時の感動は忘れられません。
アレンジはwacci「別の人の彼女になったよ」も担当したギターの村中慧慈。
そして演奏はwacci全員で心を込めて。
エイプリルフールに出すなんて粋なことしてくれてありがとう。
ぜひお聞きください。
■『鈴木愛理 LIVE 2026 ||：bias by us：||』スケジュール
6月17日（水） 愛知・Zepp Nagoya
6月19日（金） 福岡・Zepp Fukuoka
6月27日（土） 東京・Zepp DiverCity（TOKYO）
7月4日（土） 北海道・Zepp Sapporo
7月11日（土） 大阪・Zepp Namba（OSAKA）
7月18日（土） 宮城・SENDAI GIGS
7月24日（金） 東京・Zepp Haneda（TOKYO）
6月21日（日） 台北
7月26日（日） 香港
【動画】話題の鈴木愛理「初恋サイダー」一発撮り映像＆Buono!ラストライブから「初恋サイダー」映像
同作は鈴木のメモをもとに、ロックバンド・wacciの橋口洋平が作詞作曲を手がけたラブバラード。2024年3月発売のアルバム『28／29』に収録された、橋口が手がけた楽曲「光」の制作過程で誕生し、制作当時から大切に温められてきた楽曲がこの春、満を持して“エイプリルフール”にデジタルリリースされた。
■鈴木愛理メコメント
鈴木愛理、エイプリールに新曲をリリースしました。
「嘘だよ」
実はこの曲、約3年前に完成していて、温めていた曲です。温め過ぎました。
「別の人の彼女になったよ」を2019年にカバーさせていただいてから、音楽シーンで度々お世話になっているwacciさん。
今回は、私の拙いメモを橋口さんに託させていただきまして、それをこんなにも素敵な詞にしてくださいました。
演奏もwacciさんにしていただくという、とっても贅沢なレコーディングでした。
皆さんには、自分の心についている嘘はありますか？？
言えなかった、そっとしまった、"本当"はありますか？
掻き分けて前進する日々に、少し立ち止まる時間を。
誰かのいつかに寄り添えたら嬉しいです。
ぜひ受け取ってください。
■wacci・橋口洋平 コメント
「嘘だよ」を一つ言うたびに、本音が一つこぼれていくような。
切実なのにあたたかさを纏った一曲ができました。
鈴木愛理さんの、歌に込める感情のバランスの妙みたいなものが存分に味わえると思います。
彼女の歌がのった時の感動は忘れられません。
アレンジはwacci「別の人の彼女になったよ」も担当したギターの村中慧慈。
そして演奏はwacci全員で心を込めて。
エイプリルフールに出すなんて粋なことしてくれてありがとう。
ぜひお聞きください。
■『鈴木愛理 LIVE 2026 ||：bias by us：||』スケジュール
6月17日（水） 愛知・Zepp Nagoya
6月19日（金） 福岡・Zepp Fukuoka
6月27日（土） 東京・Zepp DiverCity（TOKYO）
7月4日（土） 北海道・Zepp Sapporo
7月11日（土） 大阪・Zepp Namba（OSAKA）
7月18日（土） 宮城・SENDAI GIGS
7月24日（金） 東京・Zepp Haneda（TOKYO）
6月21日（日） 台北
7月26日（日） 香港