天王寺動物園、7月1日から入園料を改定 一部値上げで大人500円→800円に
大阪・天王寺動物園は4月1日、公式サイトで7月1日から入園料を改定すると発表した。
【写真】天王寺動物園のチンパンジー
大人は500円から800円に、年間パス（大人）は2000円から3200円となる。大阪市外の小・中学生は200円と据え置き。また団体料金も30人以上で大人450円（1人）から720円（1人）に変更される。「ご利用の皆様にはご負担をおかけしますが何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と伝えた。
【改定内容】
■一般入園者
・大人：500円→800円
・大人（寄附付き）：600円→1000円
・大阪市外の小・中学生：200円→200円
・大阪市外の小・中学生（寄附付き）300円→400円
・年間パス（大人）：2000円→3200円
■団体割引
・30人以上：大人450円／1人→720円／1人
・30人以上：小・中学生180円／1人→180円／1人
・50人以上：大人400円／1人→640円／1人
・50人以上：小・中学生160円／1人→160円／1人
・100人以上：大人350円／1人→560円／1人
・100人以上：小・中学生140円／1人→140円／1人
※有料入園者が上記にあたる場合に適用されます。
※代表者が窓口にてお申込みください。
■前売り入園券
1〜99枚：大人500円／1人→800円／1人
1〜99枚：小・中学生200円／1人→200円／1人
100枚（1回）：大人450円／1人→720円／1人
100枚（1回）：小・中学生180円／1人→180円／1人
※1回につき100枚以上で10％割引の料金で購入いただけます。
※ご利用いただく際は入園引換券を申請者様において作成いただいたうえ、発行枚数分の入園料を 事前にお支払いいただく必要があります。
※有効期限は発行日から1年です。
【写真】天王寺動物園のチンパンジー
大人は500円から800円に、年間パス（大人）は2000円から3200円となる。大阪市外の小・中学生は200円と据え置き。また団体料金も30人以上で大人450円（1人）から720円（1人）に変更される。「ご利用の皆様にはご負担をおかけしますが何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と伝えた。
■一般入園者
・大人：500円→800円
・大人（寄附付き）：600円→1000円
・大阪市外の小・中学生：200円→200円
・大阪市外の小・中学生（寄附付き）300円→400円
・年間パス（大人）：2000円→3200円
■団体割引
・30人以上：大人450円／1人→720円／1人
・30人以上：小・中学生180円／1人→180円／1人
・50人以上：大人400円／1人→640円／1人
・50人以上：小・中学生160円／1人→160円／1人
・100人以上：大人350円／1人→560円／1人
・100人以上：小・中学生140円／1人→140円／1人
※有料入園者が上記にあたる場合に適用されます。
※代表者が窓口にてお申込みください。
■前売り入園券
1〜99枚：大人500円／1人→800円／1人
1〜99枚：小・中学生200円／1人→200円／1人
100枚（1回）：大人450円／1人→720円／1人
100枚（1回）：小・中学生180円／1人→180円／1人
※1回につき100枚以上で10％割引の料金で購入いただけます。
※ご利用いただく際は入園引換券を申請者様において作成いただいたうえ、発行枚数分の入園料を 事前にお支払いいただく必要があります。
※有効期限は発行日から1年です。