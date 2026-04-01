お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（52）が3月31日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜0・59）に出演。後輩芸人の壮絶人生を語った。

「すごい大変な幼少期があって…」と、ジュニアはカカロニ・栗谷の過去を語り始めた。かつて、本人も別番組で小学生の頃はイケメンでモテていたが、小6のころに鼻の骨が1本足りないことが分かって手術したが、顔の形が変わってしまったと回想。「高2で再手術して顔を整えてイケメンに戻るはずだったんですが、思春期で顔変わるのもイヤだったし、サッカーやってて休むのもイヤだったので、その手術を受けなかった」と話していた。

ジュニアは「手術せなあかんとなったけど、その手術費を持ったお母さんがそのまま違う男性のところに行って、手術を受けられなくなった」と説明。「小学校でめちゃくちゃモテた体験を持ったまま、いつの日か皆から気持ち悪いって言われて。その原因がお母さんが手術費持って出て行ったこと。壮絶な人生」と秘話を語った。

栗谷といえば童貞芸人でナルシストというキャラで知られたが、昨年11月に結婚。ついに幸せをつかんだが、先日ジュニアの楽屋を訪ねて来たという栗谷からはまたもつらい報告が。「母親が逃げた後、ずっと面倒みてくれて一緒に暮らした愛すべき父親が亡くなった」。さらに、最近各メディアでも報じられたが、詐欺被害にあったこともを告白したという。

ジュニアは「父親が亡くなった日に家に帰ったら、奥さんがすごい泣いてる。父親のために涙流してくれてるんやろうなと思ったら“話がある”と。結婚してこれから資金があるわけでもないし、お子さんも生まれるし…ってことやったんやろうな。奥さんが仮想通貨に手出して、それが詐欺やった。栗谷は今、1500万円の借金抱えてるねん」と語り、客席からは驚きの声が上がった。

後輩の厳しい現実が続く人生にジュニアは「悲しすぎるやろ」と思わずもらしたが、「それがさらにパワーになって、栗谷がまたオモロなるやろうけど」と気遣い、芸人としての味に変えることを期待していた。