元日向坂46の高本彩花（27）が1日、インスタグラムを更新。株式会社NEXT LEAP所属を発表した。

高本は「ご報告です。このたび、株式会社NEXT LEAPに所属することとなりました」と報告した。

さらに「これまで活動を続ける中で、自分のこれからについて考える時間が増え、これから先をどんな環境で、どんなふうに頑張っていきたいか、改めて向き合う機会がありました。一人で進んでいく中で見えた景色もたくさんありましたが、その一方で、支えてくださる方の存在の大きさや、誰かと一緒に歩んでいけることの心強さを感じる瞬間もたくさんありました。そんな中で、お仕事をご一緒しながらいろいろなことを相談させていただく中で、私自身の思いやペースも大切にしながら、安心して一緒に歩んでいける場所だと感じ、今回所属することを決めました」と、同社所属に至った経緯を明かした。

続けて「これまで応援してくださっている皆さまへの感謝の気持ちを大切にしながら、これからも一つひとつのお仕事に丁寧に向き合い、自分らしく前に進んでいきたいと思っています。新しいスタートとなりますが、温かく見守っていただけたら嬉しいです。今後ともよろしくお願いいたします」と呼びかけた。