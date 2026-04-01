アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃が2月末に始まった。イランによる反撃もあり、兵士のみならず多くの一般市民が命を奪われ、また多くの住宅、学校などが破壊されている。

映像で見るイラン、イスラエルおよび周辺諸国の状況は悲惨極まりない。さらには石油関連施設の破壊、ホルムズ海峡封鎖が世界のガソリン価格の引き上げ、石油を原料とする生活必需品の不足を招き、世界中の人々が迷惑を被っている。戦争開始後1カ月を過ぎたが、戦争はいまだ終わる気配もなく、まだまだ多くの被害が発生しそうだ。戦争の早期終結を願うばかりだ。

イラン攻撃を始めたトランプ大統領は、ならず者国家イランが核武装したらイラン周辺諸国などが大変危険な状況になるから、これを阻止することが目的だと説明している。しかし、あるかないかも分からない危険な状況の出現を防止するために、世界中がこれほど被害を受けていいものかという疑問が消えない。

私は核拡散防止条約（NPT）が想定する前提は間違いではないかと思う。NPTは国連の常任理事国である米英仏露中の5カ国のみが核兵器を保有することを認め、その他の国際政治に責任を負わない中小国には核兵器保有を認めないというものだ。ましてテロを支援するようなならず者国家が核兵器を所有したら、世界は核兵器使用の恐怖に恐れおののくことになってしまうからだと言う。

北朝鮮の核武装後も世界に危機は訪れていない

しかし、かつてテロ支援国家、ならず者国家と言われた北朝鮮はすでに核武装を完成しているが、それにより世界が危険になったかと言えばそんなことはない。NPTには世界のほとんどの国191カ国が加盟しているが、インド、パキスタン、イスラエル、南スーダンの4カ国は未加盟である。そしてインド、パキスタン、イスラエルもすでに核武装国である。

NPT体制は国連常任理事国の国際政治における軍事的、政治的優越を守るための仕組みであり、世界の平和のためというのはまやかしである。NPT体制があるから、イラク戦争でイラクも国を壊されてしまった。核兵器保有は最大の抑止力であるから中小国も核武装すれば大国などの軍事攻撃をかわすことができる。

主権国家の核武装を制限することはない。しかし、NPT体制が存在するために今後とも世界で戦争が繰り返される可能性が高い。戦争防止のためと言って、戦争の大被害が起きているのだ。

さて、今回のイラン攻撃で、イラン原油の人民元決済体制は崩されることになった。1月のベネズエラ攻撃もベネズエラ原油の人民元決済体制を崩壊させた。トランプ大統領の真の狙いは人民元決済拡大の防止だったのかもしれないが、それを理由に戦争はできないはずだ。国の守りをアメリカに依存する我が国は難しいかじ取りを強いられている。

第29代航空幕僚長 田母神俊雄