新年度が始まり、芸能界でも新事務所への移籍など、新生活の始まりが報告された。

元乃木坂46で女優の生駒里奈（30）は1日朝、自身のXを更新。「株式会社A.M.Entertainment」を退所し、1日から「株式会社CRG」に所属すると発表した。旧事務所とは業務提携するという。生駒は15年間の芸能生活を振り返るとともに「これからの人生をよりクリエイティブに自分を作り上げていきたい。関わってくださる全ての皆さまと実りある日々を送りたい。その気持ちでいっぱいです」と報告した。

また元日向坂46の高本彩花（27）はインスタグラムで「株式会社NEXT LEAP」所属を発表し「私自身の思いやペースも大切にしながら、安心して一緒に歩んでいける場所だと感じ、今回所属することを決めました」。同じく元日向坂46の富田鈴花（25）はインスタグラムで芸能事務所「株式会社TRUSTAR」に所属したことを報告した。

元ABCテレビアナウンサーの増田紗織（29）は、大手芸能事務所の「ホリプロ」所属を発表。「これまでの活動を活かしながら新しい道も模索できるのではないかと思っていたところ、幸せなご縁に恵まれ、本日よりホリプロに所属させていただくことになりました」と報告した。

青森県出身のタレント、王林（おうりん＝27）は3月31日をもって「株式会社ボンド」を退社。今後はかつて所属した地元青森の事務所で古巣の有限会社リンゴミュージックへに戻るという。旧事務所の公式サイトでは「王林！けっぱれ！！ 2026年3月31日 株式会社ボンド」と、青森などで使われる「頑張れ」という意味の方言でエールが送られた。

俳優の速水もこみち（41）は3月31日に18歳で芸能界デビューした当時から所属する所属事務所「研音」の退所を発表。1日にインスタグラムを更新し「imo」への所属を発表した。

シンガー・ソングライター長渕剛の長女で女優の文音（38）は、タレント鈴木奈々や村重杏奈らが所属する芸能事務所「TWIN PLANET」への所属を報告。声優田所あずさは「株式会社ホリプロ」を退所し、「株式会社INSPIONエージェンシー」に所属することを発表した。