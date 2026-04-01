鈴木愛理（31）が1日、新曲のデジタルシングル「嘘だよ」をリリースした。「エープリルフールに新曲をリリースしました」と遊び心満載にコメントしている。

鈴木のメモをもとに、wacci橋口洋平が作詞作曲を手がけたバラード。満を持してエープリルフールにデジタルリリースされることになった。約1年ぶりとなるライブツアーを6月から全国6都市7会場および台北、香港で開催する。

◆鈴木愛理コメント

鈴木愛理、エイプリールに新曲をリリースしました。「嘘だよ」

実はこの曲、約3年前に完成していて、温めていた曲です。温め過ぎました。「別の人の彼女になったよ」を2019年にカバーさせていただいてから、音楽シーンで度々お世話になっているwacciさん。今回は、私の拙いメモを橋口さんに託させていただきまして、それをこんなにもすてきな詞にしてくださいました。演奏もwacciさんにしていただくという、とってもぜいたくなレコーディングでした。

皆さんには、自分の心についているうそはありますか？？ 言えなかった、そっとしまった、“本当”はありますか？ かき分けて前進する日々に、少し立ち止まる時間を。誰かのいつかに寄り添えたらうれしいです。ぜひ受け取ってください。

◆橋口洋平コメント

「嘘だよ」を一つ言うたびに、本音が一つこぼれていくような。

切実なのにあたたかさを纏った一曲ができました。鈴木愛理さんの、歌に込める感情のバランスの妙みたいなものが存分に味わえると思います。彼女の歌がのった時の感動は忘れられません。

アレンジはwacci「別の人の彼女になったよ」も担当したギターの村中慧慈。

そして演奏はwacci全員で心を込めて。エープリルフールに出すなんて粋なことしてくれてありがとう。ぜひお聞きください。