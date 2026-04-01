ゴールデンレトリバーさんと共に暮らすお家でロボット掃除機を導入された飼い主さん。お掃除の手間を減らしてくれることはもちろん、想定外な活躍を見せてくれる光景が話題になっているのです。

思わず何度も何度も見返したくなる、微笑ましいその光景は記事執筆時点で451万回を超えて表示されており、17万件のいいねが寄せられることとなりました。

【動画：ロボット掃除機を使い始めた結果→家にいた大型犬を…思いがけない『まさかの活躍』】

大型犬と暮らす家でロボット掃除機を導入した結果…

Xアカウント『@northernKantoTK』に投稿されたのは、ロボット掃除機が捉えた微笑ましい光景。

掃除をするために稼働を始めたのであろうロボット掃除機、その視界（映像）に映っていたのは…ゴールデンレトリバー「心晴（こはる）」ちゃんのお姿。

想定外な『活躍の仕方』をする光景に反響

動き始めたロボット掃除機の前に立ちはだかるようにして現れた心晴ちゃんは、おしりを突き上げながらワンプロに誘うかのようなお茶目な行動を見せたのだといいます。

そしてロボット掃除機の行く手を阻むように伏せ、お顔を近づけてじっと観察していた模様。

ロボット掃除機のカメラいっぱいに広がる心晴ちゃんのお顔、お鼻はカメラに引っ付いてしまっているのではないか…というほど至近距離で撮影されたその映像はあまりにも愛くるしいもの。

『ねえ、どこいくの？』『そんなことより、いっしょにあそばない？』なんて言っているかのような振る舞いは何度も何度も見返したくなるほど可愛いものなのだといいます。

お掃除の手間が省けることはもちろん、ロボット掃除機にしか撮影できない心晴ちゃんのお姿が自動で録画されていくという思いがけない活躍に飼い主さんも大満足されているそう。

心晴ちゃんの無邪気でお茶目なお姿は多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

投稿には「こ、これはペットカメラの上位互換」「お口のもちゃもちゃの部分大好きなんです…」「めちゃくちゃ可愛い」「かわいすぎて何回も見た…」「大福みたいな口元可愛すぎる」「かわいい！最高かよ…」「最高なアングル」など多くの絶賛コメントが寄せられています。

甘えん坊でお転婆な女の子の日常

2025年3月12日生まれの心晴ちゃんは、甘えん坊でお転婆な女の子。何にでも興味津々で、その仕草や振る舞いひとつひとつがあまりにも愛くるしく、尊いもの。

飼い主さんに溺愛されながらマイペースにのびのびと幸せに暮らす心晴ちゃんのお姿は、日々ゴールデンレトリバーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@northernKantoTK」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。