NTTドコモは、2026年4月に実施される「dポイント」「d払い」自治体キャンペーンの情報を公開した。4月は、合計4つの地域で実施される。対象エリアで「dポイント」や「d払い」を利用すると、ポイントが進呈される。

石川県小松市「小松市生活応援 自治体マイナポイント」

4月13日～7月31日までの期間中、「d払い」アプリまたはマイナポータルサイトから申し込むことで、5000円相当のポイントが進呈される。対象は、小松市に住民登録がある16歳以上のユーザー。

秋田県由利本荘市「【第 2 弾】由利本荘市 中小企業で最大 20％、大手企業で最大 5％が戻ってくるキャンペーン」

4月13日～30日までの期間中、対象店舗で「d払い」を利用して支払った場合、ポイントが進呈される。還元率は、中小企業の場合は20％、大企業の場合は5％。上限は、1回あたり1000ポイントで、合計5000ポイントまで。

なお、エントリーは不要。

鹿児島県薩摩川内市「キャッシュレスで薩摩川内市を応援しよう!」

4月1日～30日までの期間中、対象店舗での支払いに「d払い」を利用した場合、支払金額の30％分のポイントが進呈される。上限は、1回あたり1000ポイントで、合計3000ポイントまで。エントリーは不要。

千葉県鎌ケ谷市「キャッシュレス決済で最大１５％戻ってくるキャンペーン」

4月22日～5月22日までの期間中、対象店舗で「d払い」を利用して支払いをした場合、15％分の期間・用途限定ポイントが進呈される。上限は、1回あたり1000ポイントで、合計3000ポイントまで。エントリーは不要。