王林、元所属事務所・リンゴミュージックに復帰「今後とも、応援のほど…」
タレント・王林（27）のスタッフによるXが、1日に更新。3月31日をもって所属事務所のボンドを退所し、1日よりリンゴミュージックに復帰すると報告した。
【写真】「エロカワ」“くっきり” 大胆に美バストをのぞかせた王林
Xでは、写真とともに「いつも#王林の応援をありがとうございます。この度、王林が2026年3月31日をもちまして前所属事務所「ボンド」を退所し、同年4月1日よりリンゴミュージックに復帰することをご報告いたします。今後とも、応援のほど何卒よろしくお願いいたします」と伝えた。
リンゴミュージックの公式サイトでも「小学3年から「弘前アクターズスクール」に入り、2007年から『アルプスおとめ』・2013年に姉妹グループの『りんご娘』に7期メンバーとして加入し、2022年3月までリーダーとして活動。故郷、青森県をこよなく愛し、第一次産業や地方活性化のために芸能活動に情熱を注いでいます」と紹介されている。
王林は、1998年4月8日生まれ、青森県出身。小学校3年から「弘前アクターズスクール」に入り、2007年に『アルプスおとめ』、13年に姉妹グループ『りんご娘』の7期メンバーとして加入し、リーダーを務める。22年3月、卒業。22年4月、ソロ活動を開始。ドラマ『ラストマン ―全盲の捜査官―』（23年）、映画『バカ塗りの娘』（23年）などに出演を果たした。23年11月、「ハイテンション / Play The Game」をリリース。俳優、歌手としても活動している。
【写真】「エロカワ」“くっきり” 大胆に美バストをのぞかせた王林
Xでは、写真とともに「いつも#王林の応援をありがとうございます。この度、王林が2026年3月31日をもちまして前所属事務所「ボンド」を退所し、同年4月1日よりリンゴミュージックに復帰することをご報告いたします。今後とも、応援のほど何卒よろしくお願いいたします」と伝えた。
王林は、1998年4月8日生まれ、青森県出身。小学校3年から「弘前アクターズスクール」に入り、2007年に『アルプスおとめ』、13年に姉妹グループ『りんご娘』の7期メンバーとして加入し、リーダーを務める。22年3月、卒業。22年4月、ソロ活動を開始。ドラマ『ラストマン ―全盲の捜査官―』（23年）、映画『バカ塗りの娘』（23年）などに出演を果たした。23年11月、「ハイテンション / Play The Game」をリリース。俳優、歌手としても活動している。