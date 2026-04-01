チュ・ジフン×ハ・ジウォン、一筋縄ではいかない“夫婦”に 韓国ドラマ『CLIMAX／クライマックス』、Leminoで日本初・独占配信決定
俳優のチュ・ジフン、ハ・ジウォンが共演する韓国ドラマ『CLIMAX／クライマックス』（全10話）が、4月11日よりLeminoにて日本初・独占配信されることが決定した。（毎週土・日曜 最新話更新予定）
【予告動画】欲に満ちた争いを描くドラマ『CLIMAX／クライマックス』
同作は、権力の頂点を手に入れようとする検事と再起を目論む元トップ俳優、そして彼らを取り巻く人々の欲に満ちた争いを描くドラマで、韓国では3月16日から放送が始まり、3月3週の話題性ランキングで1位になっている注目作。
底辺から権力の頂点へ、検事パン・テソプを演じるのは『トラウマコード』での記憶が新しいチュ・ジフン。その妻で、かつての栄光を取り戻そうと奔走する俳優チュ・サンア役は、4年ぶりのドラマ復帰となるハ・ジウォンが務める。敵なのか味方なのか…ベテラン俳優2人による一筋縄ではいかない夫婦役での共演は、大きな見どころとなる。
さらに、2人の周りをかためる人物たちも、韓国ドラマ好きには期待が高まるキャスティング。テソプの指示でサンアを監視する秘密めいた女性をナナが、芸能界の裏を牛耳る大企業会長夫人は『元敬』で自身初の時代劇主演を演じたチャ・ジュヨン、その義理の息子を、最近では『Mr. プランクトン』『グッドボーイ』など、数々の作品に出演する名バイプレーヤーのオ・ジョンセが、それぞれ一癖も二癖もあるキャラクターを演じる。
『ソウルの春』『インサイダーズ／内部者たち』など数々のヒット映画を生み出したHIVE media corpが制作に参加。重厚感ある演出にも注目だ。政界×法曹界×芸能界を交差するスキャンダル、裏切り、欲望の衝突…毎回クライマックスを迎える目が離せないスリリングな展開となっている。
■あらすじ
貧しい環境から這い上がり検事になったパン・テソプ。人脈とコネが物を言う検察の世界に見切りをつけると政界に目を向け、韓国トップの座を手に入れるために、トップスターであるチュ・サンアと結婚する。総選挙への出馬を目指すテソプは、次期大統領候補とされるナム市長とバックにいるWRグループ理事のイ・ヤンミに目をつけ、WRグループの専務で会長の長男クォン・ジョンウクに接触し、共通の敵であるイ・ヤンミを失墜させようともくろむのだった。一方、芸能界を牛耳るヤンミは、脱税問題で人気が急落したサンアに近づき、事務所の若手俳優を性接待に差し出すよう提案する。サンアは仲間を守るためホテルへと向かうが、過去のトラウマに苦しめられる。
■監督
イ・ジウォン：『雨光』『虐待の証明』
■キャスト
チュ・ジフン：『トラウマコード』『照明店の客人たち』『キングダム』『魔法』『宮〜Love in Palace〜』
ハ・ジウォン：『カーテンコール』『病院船〜ずっと君のそばに〜』『奇皇后』『シークレット・ガーデン 』『ファンジニ』
ナナ：『マスクガール』『キル・イット〜巡り会うふたり〜』映画『全知的な読者の視点から』
チャ・ジュヨン：『元敬〜欲望の王妃〜』『ザ・グローリー〜輝かしき復讐〜』
オ・ジョンセ：『Mr. プランクトン』『悪鬼』『サイコだけど大丈夫』
【予告動画】欲に満ちた争いを描くドラマ『CLIMAX／クライマックス』
同作は、権力の頂点を手に入れようとする検事と再起を目論む元トップ俳優、そして彼らを取り巻く人々の欲に満ちた争いを描くドラマで、韓国では3月16日から放送が始まり、3月3週の話題性ランキングで1位になっている注目作。
さらに、2人の周りをかためる人物たちも、韓国ドラマ好きには期待が高まるキャスティング。テソプの指示でサンアを監視する秘密めいた女性をナナが、芸能界の裏を牛耳る大企業会長夫人は『元敬』で自身初の時代劇主演を演じたチャ・ジュヨン、その義理の息子を、最近では『Mr. プランクトン』『グッドボーイ』など、数々の作品に出演する名バイプレーヤーのオ・ジョンセが、それぞれ一癖も二癖もあるキャラクターを演じる。
『ソウルの春』『インサイダーズ／内部者たち』など数々のヒット映画を生み出したHIVE media corpが制作に参加。重厚感ある演出にも注目だ。政界×法曹界×芸能界を交差するスキャンダル、裏切り、欲望の衝突…毎回クライマックスを迎える目が離せないスリリングな展開となっている。
■あらすじ
貧しい環境から這い上がり検事になったパン・テソプ。人脈とコネが物を言う検察の世界に見切りをつけると政界に目を向け、韓国トップの座を手に入れるために、トップスターであるチュ・サンアと結婚する。総選挙への出馬を目指すテソプは、次期大統領候補とされるナム市長とバックにいるWRグループ理事のイ・ヤンミに目をつけ、WRグループの専務で会長の長男クォン・ジョンウクに接触し、共通の敵であるイ・ヤンミを失墜させようともくろむのだった。一方、芸能界を牛耳るヤンミは、脱税問題で人気が急落したサンアに近づき、事務所の若手俳優を性接待に差し出すよう提案する。サンアは仲間を守るためホテルへと向かうが、過去のトラウマに苦しめられる。
■監督
イ・ジウォン：『雨光』『虐待の証明』
■キャスト
チュ・ジフン：『トラウマコード』『照明店の客人たち』『キングダム』『魔法』『宮〜Love in Palace〜』
ハ・ジウォン：『カーテンコール』『病院船〜ずっと君のそばに〜』『奇皇后』『シークレット・ガーデン 』『ファンジニ』
ナナ：『マスクガール』『キル・イット〜巡り会うふたり〜』映画『全知的な読者の視点から』
チャ・ジュヨン：『元敬〜欲望の王妃〜』『ザ・グローリー〜輝かしき復讐〜』
オ・ジョンセ：『Mr. プランクトン』『悪鬼』『サイコだけど大丈夫』