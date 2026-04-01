元フィギュア高橋成美「やっぱり悔しいな」 “りくりゅう”に抱いた複雑な感情と現在の境地
元フィギュアスケーターの高橋成美（34）が、「ABEMA」のニュース番組『ABEMAエンタメ』の企画「Re:MAKE〜拝啓、あの頃の君へ〜」に出演し、現役時代の記録を更新された際の本音と、“りくりゅう”ペアへの思いを明かした。
【写真】涙ながらに思いを吐露する高橋成美
同企画は、過去の写真と向き合いながら人生の転機を振り返るセルフドキュメント。第1弾として登場した高橋は、3歳で競技を始め、9歳で国際大会に出場するなど将来を期待された幼少期から、数々の挫折と転機を経た競技人生を語った。
カナダではマーヴィン・トランとペアを組み、世界選手権で銅メダルを獲得。しかし、その後の大けがをきっかけに一度は競技から離れた。復帰のきっかけとなったのが木原龍一とのペア結成で、「救世主が木原龍一」と振り返るなど、強い信頼関係を築いていた。
2人でソチ五輪出場を果たした後、ペアを解消。平昌五輪の代表争いでは元パートナーの木原と対峙し、「なんで龍一なの？」「龍一じゃなかったら勝てたかもしれないのに」と複雑な思いを抱えたまま敗れ、「消えてしまいたいような虚無感」に襲われた末、引退を決意した。
引退後、解説者としてフィギュア界に関わる中で、自身が打ち立てた世界選手権の記録を“りくりゅう”ペアが更新。その瞬間について「一生懸命解説してたけど…やっぱり悔しいなって」と率直な胸中を吐露し、「龍一じゃなかったら正直もっと喜べたのに」と葛藤を明かした。
それでも「そんな自分も嫌だな」と感じていたという高橋は、“りくりゅう”の演技を見て心境が変化したと語る。「当時の自分の憧れのスケートをしていて、単純に感動している自分がいた。気がついたら元パートナーとか自分の実績とかを通り越して、一緒に応援していこうという気持ちになっていた」と明かし、競技者としての感情を乗り越えた現在の境地を示した。
現在はタレント活動や解説に加え、日本オリンピック委員会（JOC）の最年少理事としても活動。「これも、これまでのみんなのおかげ」と過去の自分に思いをはせ、「今やっていることを全部怠けずに一生懸命やり尽くしてください」と未来の自分へメッセージを送った。
【写真】涙ながらに思いを吐露する高橋成美
同企画は、過去の写真と向き合いながら人生の転機を振り返るセルフドキュメント。第1弾として登場した高橋は、3歳で競技を始め、9歳で国際大会に出場するなど将来を期待された幼少期から、数々の挫折と転機を経た競技人生を語った。
2人でソチ五輪出場を果たした後、ペアを解消。平昌五輪の代表争いでは元パートナーの木原と対峙し、「なんで龍一なの？」「龍一じゃなかったら勝てたかもしれないのに」と複雑な思いを抱えたまま敗れ、「消えてしまいたいような虚無感」に襲われた末、引退を決意した。
引退後、解説者としてフィギュア界に関わる中で、自身が打ち立てた世界選手権の記録を“りくりゅう”ペアが更新。その瞬間について「一生懸命解説してたけど…やっぱり悔しいなって」と率直な胸中を吐露し、「龍一じゃなかったら正直もっと喜べたのに」と葛藤を明かした。
それでも「そんな自分も嫌だな」と感じていたという高橋は、“りくりゅう”の演技を見て心境が変化したと語る。「当時の自分の憧れのスケートをしていて、単純に感動している自分がいた。気がついたら元パートナーとか自分の実績とかを通り越して、一緒に応援していこうという気持ちになっていた」と明かし、競技者としての感情を乗り越えた現在の境地を示した。
現在はタレント活動や解説に加え、日本オリンピック委員会（JOC）の最年少理事としても活動。「これも、これまでのみんなのおかげ」と過去の自分に思いをはせ、「今やっていることを全部怠けずに一生懸命やり尽くしてください」と未来の自分へメッセージを送った。