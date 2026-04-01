「FIFAワールドカップ2026」公式スナック 抽選キャンペーン第2弾/ 大会オリジナル・アディダス製品をプレゼント【ジャパンフリトレー】

ジャパンフリトレーは4月6日、日本限定「FIFAワールドカップ26ジャパンフリトレーキャンペーン」の第2弾を開始する。

米フリトレー社のライセンスのもと、日本で輸入販売している「レイズ」「ラッフルズ」と、製造･販売を手がける「ドリトス」「チートス」「マイクポップコーン」が、「FIFAワールドカップ2026」の公式スナックに採用されたことを受けたもの。

3月4日から実施したキャンペーン第1弾では、当選者1組2人に試合の観戦ペアチケットをはじめ、航空券･宿泊･オリジナルグッズを含む特別な体験を提供した。

第2弾となる今回は、「FIFAワールドカップ2026」のエンブレムが入ったアディダス製のTシャツやマフラーなど、大会オリジナルグッズを、抽選で計400人にプレゼントする。対象商品を一定額以上購入した人が対象で、応募期間は6月30日まで。

【すべての画像を見る】アディダス製オリジナルTシャツなどが当たる、キャンペーン概要

〈キャンペーン概要〉

応募期間中に、対象商品を税込300円以上購入した人が対象の抽選キャンペーン。応募はキャンペーンサイトから行う形で、購入時のレシートが必要となる。抽選でA賞〜C賞のオリジナルグッズを計400人にプレゼントする。

【応募期間】2026年4月6日(月)0:00〜6月30日(火)23:59

【対象ブランドおよび商品】

･「レイズ」

･「ラッフルズ」

･「ドリトス」

･「チートス」

･「マイクポップコーン」

･「フリトレー クラシックボックス」

※プライベートブランドは対象外。

【賞品】

A賞:「FIFAワールドカップ26」公式試合球レプリカ トリオンダ(5号球) ―100人

B賞:「FIFAワールドカップ26」ロゴ入りTシャツ(ホワイト) ―Mサイズ100人 / Lサイズ100人

C賞:「FIFAワールドカップ26」ロゴ入りマフラー 開催3カ国カラー(赤/緑/青) ―100人

■キャンペーンサイト

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