梅沢富美男 （C）ORICON NewS inc.

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　俳優の梅沢富美男が3月31日、自身のインスタグラムを更新。自宅の大きな桜の木を披露した。

【写真】「お家の庭で見れるのよいですね」桜が咲き乱れる自宅ガーデニング披露の梅沢富美男

　梅沢は「3月も今日でおわりですね。我が家の桜がいい感じになってきましたよ」とつづり、2枚の写真をアップ。自宅の庭らしきスペースには立派な桜の木があり、見事に花を咲かせている。

　コメント欄には「桜キレイね」「お家の庭で見れるのよいですね」「たくさんの愛情を感じるきれいな桜ですね。見とれました」「お家のお庭に桜があるなんて素晴らしいですね」などの声が寄せられている。