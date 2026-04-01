梅沢富美男、桜が咲き乱れる“自宅ガーデニング”に反響「お家の庭で見れるのよいですね」「桜キレイね」
俳優の梅沢富美男が3月31日、自身のインスタグラムを更新。自宅の大きな桜の木を披露した。
【写真】「お家の庭で見れるのよいですね」桜が咲き乱れる自宅ガーデニング披露の梅沢富美男
梅沢は「3月も今日でおわりですね。我が家の桜がいい感じになってきましたよ」とつづり、2枚の写真をアップ。自宅の庭らしきスペースには立派な桜の木があり、見事に花を咲かせている。
コメント欄には「桜キレイね」「お家の庭で見れるのよいですね」「たくさんの愛情を感じるきれいな桜ですね。見とれました」「お家のお庭に桜があるなんて素晴らしいですね」などの声が寄せられている。
【写真】「お家の庭で見れるのよいですね」桜が咲き乱れる自宅ガーデニング披露の梅沢富美男
梅沢は「3月も今日でおわりですね。我が家の桜がいい感じになってきましたよ」とつづり、2枚の写真をアップ。自宅の庭らしきスペースには立派な桜の木があり、見事に花を咲かせている。
コメント欄には「桜キレイね」「お家の庭で見れるのよいですね」「たくさんの愛情を感じるきれいな桜ですね。見とれました」「お家のお庭に桜があるなんて素晴らしいですね」などの声が寄せられている。