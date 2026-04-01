各地で入社式　ノジマの新制度「出る杭入社」で初任給最高40万円も　防衛省では小泉大臣が訓示「将来を左右する重要なファクター」

きょうから4月、入社式の開催が相次いでいます。

初任給を国内最高水準とされる最高40万円に引き上げる企業も新入社員を迎えました。

家電量販店大手のノジマの入社式には、グループ全体で過去最大規模となる1100人が参加しました。

新たに導入された「出る杭入社」と呼ばれる制度は、学生時代にノジマで1年以上アルバイトとして勤務した学生を、成長の度合いなどを評価して採用し、初任給を最高40万円にするものです。

新入社員：

ちゃんと評価されることによってモチベーションにつながって、今後また自分も頑張ろうと思える。自信をもって40万だったんだよって言えるような人になりたい。

一方、中央省庁でも新人職員の入省式などが行われていて、防衛省では、小泉大臣が歓迎の言葉を交えて訓示しました。

小泉防衛大臣：

数ある進路の中から防衛省を選択し、国防という崇高な使命を志す決断をした皆さんに対して、防衛大臣として深く敬意を表します。

小泉大臣は、「皆さんがこれから取り組む仕事は、我が国の将来を左右する重要なファクターになる」と述べ、「成長と活躍を期待する」と伝えました。

また、新人職員らは「国民の負託にこたえることを誓う」などと「服務の宣誓」を行いました。

新人職員：

日本の安全や平和に貢献できる人材になれるよう努めたいと思います。