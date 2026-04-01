【しし座】2026年4月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年4月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
今は、自分の想像より少し高い位置に目標を設定するといい時期です。ただし、今ある知識だけで到達するのは難しそうです。だからこそ、学びや情報収集を重ねながら動くことで、次のステージへと自然にレベルアップできます。
高い目標に向かう過程で必要なことを同時に身に付けていくイメージがぴったりです。挑戦を恐れず、一歩上の視点を持って進んでみてください。仕事面では、目先の成果よりも、未来につながる価値を見いだして動くとよいでしょう。
＜開運もぐもぐ＞
高い目標を達成し、その過程で力を付けるには、“金のパワー”を使います。おすすめは「春キャベツの回鍋肉（ホイコーロー）」です。幾重にも葉が重なるキャベツは、経験を積み重ねて目標に向かう様子を表します。
キャベツの丸い形や、豆板醤（トウバンジャン）をきかせた甘辛いみその味付けも、金のパワーにつながります。完成したら、白くて丸い器にこんもりと盛り付けてみてください。ご飯が進むこの一品でエネルギーを補給し、着実に目標を達成していきましょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）＜全体運＞
今は、自分の想像より少し高い位置に目標を設定するといい時期です。ただし、今ある知識だけで到達するのは難しそうです。だからこそ、学びや情報収集を重ねながら動くことで、次のステージへと自然にレベルアップできます。
＜開運もぐもぐ＞
高い目標を達成し、その過程で力を付けるには、“金のパワー”を使います。おすすめは「春キャベツの回鍋肉（ホイコーロー）」です。幾重にも葉が重なるキャベツは、経験を積み重ねて目標に向かう様子を表します。
キャベツの丸い形や、豆板醤（トウバンジャン）をきかせた甘辛いみその味付けも、金のパワーにつながります。完成したら、白くて丸い器にこんもりと盛り付けてみてください。ご飯が進むこの一品でエネルギーを補給し、着実に目標を達成していきましょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)