「凄い筋肉！」八木勇征、筋肉ムキムキショット公開「めっちゃかっけぇぇぇ」「ますますたくましい腕に」
FANTASTICS from EXILE TRIBEの八木勇征さんは3月27日、自身のInstagramを更新。ジムで撮影した筋肉ムキムキショットを披露しました。
【写真】八木勇征、ジムでの自撮りショット
この投稿にファンからは、「努力の成果だね！」「めっちゃかっけぇぇぇ」「凄い筋肉！肩がカッコよー！！」「ますますたくましい腕になってる」「えぐううううかっこよ！！！！！！」「メロンまですぐだね」「腕にぶら下がりたい」と、絶賛の声が集まりました。
(文:鎌田 弘)
【写真】八木勇征、ジムでの自撮りショット
「腕にぶら下がりたい」八木さんは「（いちごの絵文字）くらいになってきた肩」とつづり、2枚の写真を載せています。ジムで撮影した自撮りショットを披露。肩と腕の鍛え上げられた筋肉が圧倒的な存在感を放っています。
「最近グレーしか着てない気がします」八木さんは自身のInstagramでさまざまなショットを公開。26日には「最近グレーしか着てない気がします」と、グレーの洋服を着用した自撮りショットを載せていました。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:鎌田 弘)