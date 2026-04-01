【ふたご座】2026年4月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年4月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
大きな転機が近づいて、胸が高鳴るような瞬間がすぐそこまで来ています。入ってくる情報は多くなりそうですが、正確さをしっかり確認してから生かすことで、チャンスを確実につかめるでしょう。
その流れに備えるためにも、今のうちに身の回りを整えておくことが大切です。不要なものがあったとしても、無理に手放す必要はなく、残したいものは大切に残しておけば大丈夫です。仕事面では、副業や新しい分野のリサーチがいい刺激となり、視野が広がりそうです。
＜開運もぐもぐ＞
チャンスに気付き、良質な情報を引き寄せるには“木のパワー”を使います。おすすめは、調理や食事の際に「音がする」メニューです。
音は木のパワーの管轄。同じく木のパワーを持った野菜のナムルをたっぷり使った「石焼きビビンバ」なら、具材が焼けるパチパチという音を楽しめます。石鍋がなくても、フライパンやスキレットで代用可能です。
カラフルな彩りも、木のパワーに通じます。目・耳・舌など五感を刺激しながら、栄養バランスも整えられる素晴らしいメニューです。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）＜全体運＞
大きな転機が近づいて、胸が高鳴るような瞬間がすぐそこまで来ています。入ってくる情報は多くなりそうですが、正確さをしっかり確認してから生かすことで、チャンスを確実につかめるでしょう。
＜開運もぐもぐ＞
チャンスに気付き、良質な情報を引き寄せるには“木のパワー”を使います。おすすめは、調理や食事の際に「音がする」メニューです。
音は木のパワーの管轄。同じく木のパワーを持った野菜のナムルをたっぷり使った「石焼きビビンバ」なら、具材が焼けるパチパチという音を楽しめます。石鍋がなくても、フライパンやスキレットで代用可能です。
カラフルな彩りも、木のパワーに通じます。目・耳・舌など五感を刺激しながら、栄養バランスも整えられる素晴らしいメニューです。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)