【おひつじ座】2026年4月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年4月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
時代の先頭に立ち人々を導くような、強い存在感を放っています。あえて控えめに振る舞おうとしても自然と注目が集まり、表舞台に出ることで一層輝きが増すでしょう。
近いうちに大きな決断を迫られるかもしれませんが、その選択はあなたの進むべき道を照らす重要な指針となります。周囲の視線を気にせず、妥協せずに、あなたが納得できる答えを選び取ってください。
仕事面では「刷新」がカギとなります。古い流れを見直し、新しい方法や仕組みを取り入れることで、運気は大きく動き出します。
＜開運もぐもぐ＞
先頭に立って正しい決断を下すには、“火のパワー”を使います。おすすめは、旬の山菜を使った「天ぷら蕎麦」です。春の訪れを知らせてくれるタラの芽、こごみ、ふきのとう、行者ニンニクなど、お好みの山菜をカラッと揚げてみましょう。
山菜特有の苦味と油の組み合わせは、まさに火のパワーそのものです。土台となるお蕎麦には、土のパワーが宿っており、ここに火のパワーを持つ天ぷらを合わせることで、運気を強力に押し上げる力が生まれます。旬の味覚を楽しみながら、決断力を高めていきましょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）＜全体運＞
時代の先頭に立ち人々を導くような、強い存在感を放っています。あえて控えめに振る舞おうとしても自然と注目が集まり、表舞台に出ることで一層輝きが増すでしょう。
仕事面では「刷新」がカギとなります。古い流れを見直し、新しい方法や仕組みを取り入れることで、運気は大きく動き出します。
＜開運もぐもぐ＞
先頭に立って正しい決断を下すには、“火のパワー”を使います。おすすめは、旬の山菜を使った「天ぷら蕎麦」です。春の訪れを知らせてくれるタラの芽、こごみ、ふきのとう、行者ニンニクなど、お好みの山菜をカラッと揚げてみましょう。
山菜特有の苦味と油の組み合わせは、まさに火のパワーそのものです。土台となるお蕎麦には、土のパワーが宿っており、ここに火のパワーを持つ天ぷらを合わせることで、運気を強力に押し上げる力が生まれます。旬の味覚を楽しみながら、決断力を高めていきましょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)