最も燃費が優れたグレードの仕様とは？

クルマを選ぶ際に、多くのユーザーが気にするポイントのひとつが燃費性能です。日々の移動にかかるコストを抑えるうえで、燃費の良さは家計にもやさしく、長く乗り続けるうえでも重要な要素といえるでしょう。

とくにファミリーカーとして人気の高いミニバンにおいては、使い勝手だけでなく経済性も大きな魅力となります。

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そのなかで注目されているのが、トヨタのミドルサイズミニバン「ヴォクシー」です。個性的なデザインと実用性を兼ね備えたこのモデルは、幅広い層から支持を集めていますが、グレードによって燃費性能に違いがある点も見逃せません。ここでは、ヴォクシーの中でも特に燃費に優れた仕様について見ていきます。

ヴォクシーの歴史は2001年にさかのぼります。同時に登場した姉妹車「ノア」と比較すると、ノアが落ち着いた印象を持つのに対し、ヴォクシーはより大胆で存在感のあるフロントデザインが特徴です。

この明確なキャラクターの違いによって、ユーザーの好みに応じた選択が可能となっています。

現在販売されているモデルは2022年1月にフルモデルチェンジされた4代目です。約8年ぶりの刷新となり、ボディサイズはすべてのグレードで3ナンバーに統一されました。これにより、室内空間のゆとりがさらに向上し、快適性も一段と高まっています。

販売実績を見てもその人気は明らかで、日本自動車販売協会連合会が発表するランキングでは、2026年2月に8196台を売り上げ、6位にランクインしています。

さらに2025年9月には一部改良が実施され、ボディカラーは全4色に整理されました。グレード構成の見直しに加え、装備内容の充実や標準化も進められ、より選びやすいラインナップへと進化しています。

こうした改良を経たヴォクシーの中で、最も燃費性能が高いのは「HYBRID S-Z 2WD（7人乗り）」と「HYBRID S-G 2WD（7人乗り／8人乗り）」です。

いずれも1.8リッターのハイブリッドシステムを採用し、駆動方式はFF（2WD）となっています。

ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1895mmで、ホイールベースは2850mmです。

見た目の迫力と室内の広さを両立している点が特徴で、全グレード共通で専用のエアロパーツが装備されています。

装備面では、上位グレードのS-Zに特徴が多く見られます。例えばフロントバンパー内にはLEDの薄暮灯が備わり、外観のアクセントとして機能します。

また、ステンレス製のドアベルトモールディングが採用されるなど、細部の質感にもこだわりが感じられます。

ホイールについては、S-Zが17インチの切削光輝仕様であるのに対し、S-Gは16インチのダークグレー塗装となっています。

室内はブラックで統一されており、シンプルながらも落ち着いた雰囲気です。7人乗りモデルでは、セカンドシートにキャプテンシートが採用され、折りたたみ式テーブルやアームレストが備わっています。長距離移動でも快適に過ごせる設計となっている点は、ミニバンとして大きな魅力です。

さらにS-Zには、運転席と助手席を素早く温める「快適温熱シート」が搭載されています。寒い時期には特にありがたい装備で、日常使いの快適性を高めてくれます。

加えて、マルチインフォメーションディスプレイのサイズにも違いがあり、S-Zは7インチ、S-Gは4.2インチとなっています。

利便性の面では、パワースライドドアの仕様にも差があります。S-Zは両側に標準装備されているのに対し、S-Gでは助手席側のみとなっています。このあたりは使用シーンに応じて選ぶポイントとなるでしょう。

安全性能については、どちらのグレードにも予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」が搭載されています。日常の運転をサポートする機能が充実しており、安心感のあるドライブを実現しています。

そして肝心の燃費性能ですが、WLTCモードで23.0km／Lという数値を記録しています。この値はヴォクシーの中でも最も優れており、燃料費の節約という面で大きなメリットがあります。

価格については、「HYBRID S-Z 2WD（7人乗り）」が399万9600円、「HYBRID S-G 2WD（7人乗り／8人乗り）」が359万5900円となっています。装備の違いや利便性を考慮しながら、自分に合ったグレードを選ぶことが重要です。

こうした特徴を踏まえ、ネット上では「リッター23キロと燃費がいいから家計に優しい」「見た目がかっこよくて満足感が高い」「室内が広くて家族みんなで快適に乗れる」といった好意的な意見がある一方で、「価格は少し高めに感じる」「装備の差が大きいので選ぶのに迷う」「納期が長いのが気になる」という現実的な声も見られます。

また、「ハイブリッドの静かさが気に入っている」「スライドドアが便利で子どもがいる家庭に向いている」「長距離でも疲れにくいのが良い」といった評価もあり、総じて満足度の高さがうかがえます。