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Appleは2026年4月1日、創業50周年を迎えました。

そんな節目の年に振り返っておきたいのが、カリスマ創業者として今でも「Appleの化身」として引き合いに出されるスティーブ・ジョブズの後を継いだ、ティム・クックです。

ジョブズからクックへのバトンタッチから、今年で15年。Appleを世界最大級の企業へ育て上げたクックCEOも、2025年11月で65歳になりました。後継者の話題も、いよいよ現実味を帯びてきています。

となると気になるのは、この15年でAppleが何を得て、何を失ったのかということ。クック体制のAppleを振り返ることは、その先を占うヒントにもなるはずです。

ジョブズ体制と、クック体制のの株価のグラフ。なお、ジョブズは1985〜1996年のあいだ、Appleを離れています。 Image: MadeVisual

ティム・クックってどんな人？

Created manga with students on iPad in Kyoto, visited the team at Apple Umeda, and tried takoyaki before taking in a Hanshin Tigers baseball game in Osaka!



Arigato gozaimasu for the hospitality, Japan! pic.twitter.com/YL7XfB7BBV - Tim Cook (@tim_cook) September 26, 2025

…とその前に「クックCEOってどんな人なのかよくわからない」とう人も多いと思うので略歴を少々。ジョブズほどには知られていませんからね。

クックはひとことで言うと、苦労人です。出身は南部アラバマ州の港町モービル。造船所作業員の父親と薬局のパートの母親の間に生まれ、11歳から朝3時に起きて新聞配達のバイトを続け、学費を自分で稼いで大学を卒業しました。成績はオールA。高校では「学校1番のガリ勉」に選ばれています。

ジョブズがスタンドプレイ型のショーマンであるのに対し、クックは黙々と努力を続ける控え目タイプ。太陽と月ほども違うキャラですけど、クックも高校ではキャッチーなコピーで卒業記念アルバムを売りまくって過去最高販売記録を達成してるので、商売っ気があるのはジョブズと共通だったようです。

大学卒業後はAppleの宿敵IBMに就職し、パソコン部品調達の仕事で才能を発揮しながら夜学でMBA取得。 Intelligent Electronicsを経て、当時PCのトップブランドだったCompaq（コンパック。のちにHPと合併）に抜擢されました。ジョブズから声がかかったのはその半年後のことでした。

当時、AppleはWindowsに押されて倒産の一歩手前でした。かたやWindowsマシンを売りまくってたCompaqは黄金期。待遇も申し分ありません。周囲は猛反対一色だったのですが、クックはジョブズに会って「5分で左脳より直感が働いて、石橋もロジックもかなぐり捨ててAppleにジョイン」（と母校の大学の卒業スピーチ）して今にいたる、というわけです。

得たものと失ったもの

こうしてジョブズ腹心の裏方となって、Appleを三途の川から救い上げて4兆ドル企業に成長させてきたクックなのですが、その功績はジョブズのご威光の陰に霞んでしまいがち。巷では、やれ「クックになってから冒険がない」だとか「美しくない」「ワクワクがない」などと残念がられています。

実際、今回のテーマを思いついた金本さんもこう書いていますし…。

得たものは、時価総額やAppleシリコン、あとはApple WatchやAirPodsといった強固なエコシステムが思い当たります。 失ったものはジョニー・アイブ、あとはOne More Thingに代表される「驚き」...でしょうか？ あ、あと端末価格はめっちゃ上がりましたね（クックの影響だけとはいいません）。

だよね…。と思ってしまいました。

時価総額に関しては、グラフで見るとホントにすごくて、ジョブズが復帰したときAppleの時価総額は20億ドルを切るレベルだったんです。それをジョブズは3500億ドルに増やしてクックにバトンタッチ。クックはそれを4兆ドルにまで増やし切ってるんですね。

Bingのグラフから作成

まあ、こうしてジョブズ逝去年でグラフにビーって線入れて比べること自体ナンセンスって気もしますけどね。

Apple復帰後のジョブズが会社の復活を賭けて世に出したのがiMacで、iMacがあれだけ売れたのはクックが売れるのを見越して1億ドル先行投資して、発売後の空輸ルートを全部貸し切る大博打に出たから、ですし。こうやって血眼で買い占めたから、競合のPCは、いくら売れても迅速に届けられなくなって出鼻をくじかれた。いっぽうのAppleはこれでなんとか息を吹き返し心肺蘇生できた、という重要な歴史があります。

iMacの成功がなかったらiPodの成功もないし、iPhoneも世に出ていたか怪しいもの。そう考えてくると、第2次ジョブズ体制がうまくいったのはクックのおかげなんですね。アイヴほど目立たないだけで。

バトンを継ぐのはだれか

こうした経緯もあるので、次期CEOもクックみたいにサプライチェーンに精通した温厚な屋台骨タイプの人が選ばれるのではないかと噂されています。後継者レースの筆頭に今んとこ名前があがっているのはハードウェア技術部門トップのJohn Ternus。ジョン・ターナスと呼びます。

AIではクックCEOも苦戦していますが、莫大な先行投資を行なうAI各社が思わぬ壁にぶち当たっている（チャットボットによる自殺誘導で訴えられたり）のを尻目にAppleは着々とAIを駆動するチップを買い占めており、TSMCが今年生産する2nmの半分を独占契約しちゃってます。

モノから入って徐々にかたちを整えていくのではないでしょうか。

Appleの次期CEO有力候補、ジョン・ターナス氏ってどんな人？