◇ア・リーグ レッドソックス2―9アストロズ（2026年3月31日 ヒューストン）

レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が31日（日本時間4月1日）、敵地でのアストロズ戦で「3番・DH」で今季2試合目のスタメン出場。2打数無安打に終わり、チームも4連敗となった。

初回2死からの第1打席では3年連続2桁勝利を記録するアストロズの豪腕、ハンター・ブラウンの投球をじっくりと見極め、四球で出塁。4回1死からの第2打席はチェンジアップを捉えることができず左飛、6回無死からの第3打席は二ゴロに倒れた。

2―9の8回2死二塁からの第4打席はストレートの四球で出塁。安打こそ出なかったが、この日2個目の四球で開幕から10打席で四球の数は5となった。

吉田は日本代表「侍ジャパン」の一員として参加したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では、1次ラウンドのオーストラリア戦で逆転2ランを放つなど5試合で打率.375、2本塁打、6打点と好調だった。

レッドソックスでは5年契約の4年目。開幕2戦目となった28日（同29日）の敵地レッズ戦の8回に代打で初出場して四球、翌29日（同30日）のレッズ戦は「7番・左翼」で初先発して2打数無安打2四球、30日（同31）のアストロズ戦は7回に代打で空振り三振に倒れた。