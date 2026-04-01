大谷翔平が今季初の投打二刀流先発　2回に今季初奪三振　6者連続アウトで上々の立ち上がり　第1打席はサードゴロ

◆ロサンゼルス・ドジャース−クリーブランド・ガーディアンズ 31日（日本時間1日午前11時10分試合開始、ユニクロフィールド・アット・ドジャースタジアム）

メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは31日（日本時間1日）、ホームでガーディアンズと対戦し、大谷翔平選手（31）は「1番投手・DH」で今季初となる投打二刀流で先発出場を果たした。

大谷は昨季レギュラーシーズン、打率.282、本塁打55本、打点102、OPS1.014の成績。投手としても2年ぶりに復活を果たし1勝（1敗）を挙げ、3年連続4度目のMVPに輝いた。

オープン戦では投手として2試合に登板し1勝1敗。投打二刀流で先発した24日のエンゼルス戦では4回0/3を投げて3失点で敗戦投手となったが、11奪三振を奪うなど順調な仕上がりぶりを見せていた。

一方のガーディアンズは昨季12勝11敗、防御率4.24のバイビー投手が先発した。

大谷は1回表、先頭クワンに右中間へ大きな当たりを打たれ、センターのパヘスとライトのタッカーがあわや交錯かという場面もあってのセンターフライに“苦笑い”を見せたが、2番デローターをファーストゴロに仕留め2アウト。3番ホセ・ラミレスにはファウルで粘られながらもカウント1−2からの8球目でセンターフライに打ち取り、三者凡退と上々の立ち上がりを見せた。

1回裏の第1打席、大谷はカウント0−2で3球目の真ん中高めカーブを打ってサードゴロに倒れた。

2回表、大谷は4番マンザードをセンターフライに打ち取ると、5番ホスキンスをカウント1−2から4球目のスライダーで空振りさせて今季初の三振を奪うと、6番ネイラーもカウント1−2から4球目のスプリットで空振り三振を奪い、2イニングを完璧に抑えた。