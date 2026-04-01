午前10時すぎ、栃木県南部で最大震度5弱を観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。

午前10時6分ごろ、栃木県真岡市で最大震度5弱を観測する地震がありました。震源の深さは48キロ、地震の規模を示すマグニチュードは暫定値で5.0と推定されます。

このほか、福島県、茨城県、埼玉県、千葉県でも震度4を観測しています。

気象庁によりますと、この地震による津波の心配はありません。

栃木県によりますと、午前11時10分時点で県内の被害は確認されていないということです。県は災害警戒本部を設置し、被害状況の確認を進めています。

交通情報です。JR東日本によりますと、東北新幹線は地震の影響で、東京と新青森の間で上下線とも一時運転を見合わせましたが、午前10時18分に運転を再開しました。一部の列車に最大15分の遅れが出ています。

在来線では、真岡鉄道の真岡駅から茂木駅間で安全確認のため運転を見合わせているほか、東武日光線が新大平下と新鹿沼の間、東武宇都宮線が上下線で、いずれも速度を落として運転をしていて、一部列車に遅れが出ています。

また、首都圏エリアの在来線各線は、JR東日本によりますと、平常通り運行しているということです。

東海第二原発がある茨城県東海村では、震度3の揺れが観測されましたが、地震による異常はないということです。

気象庁は、今後1週間ほどは最大震度5弱程度の地震に注意するよう呼びかけています。