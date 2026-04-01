“編み物の腕前が話題”小芝風花、人気キャラがズラリと並んだ編み物作品を一挙公開「どれもクオリティ高くてかわいい」「多才すぎる」
俳優の小芝風花（28）が3月31日、自身のインスタグラムを更新。これまでに紹介してきた編み物作品をズラリと一挙公開した。
【写真】「どれもクオリティ高くてかわいい」ズラリと並んだ小芝風花の手編み“ピクミン帽”
小芝は、昨年6月8日の投稿で「編み物日記」をスタートさせて以降、ニット帽や巾着、バッグなど、さまざまな手編み作品をインスタ内でたびたび披露。編み物にハマるプライベートの一端をのぞかせていた。
この日は、これまでに編んできた人気ゲーム『ピクミン』のキャラクターをイメージして編んだ、“ピクミン帽”を並べて公開。10個の「カラフルで可愛い」作品を披露し、「ピクミンシリーズがとっても好評で、カレンダーのお渡しイベントでも赤ピクミンや羽ピクミンを編んで被って来てくださるファンの方もいて それがすごく嬉しくて、絶対コンプリートするぞーっと思って作りました」と紹介した。
「ここだけの話、、ピクミンは大好きだけど、食べられるのが可哀想で、ゲーム自体はあまりプレイしてなくて」というが、「でも今回の4種類を編むのにモチベーションを上げようと思ってピクミン4をプレイしてみたの。そしたらめちゃくちゃハマってしまい、編み始めるのがだいぶ遅くなってしまいました でもプレイした事によってより愛着が湧いて編んでる間も幸せだったなぁ（実はオッチンも編もうと思ったけど、すごく怖いお顔になっちゃったのでボツにしました）」と明かした。
最後に「暖かい季節になってくると編み物をする時間は少し減っちゃうけど、ゆるーく楽しもうと思っているので、また何か編めたら見てくだい」と呼びかけ、“ピクミンシリーズ”の完結を伝えた。
この投稿には、「ほんっとにピクミンシリーズ可愛すぎるし風ちゃん多才すぎる」「勢ぞろい」「たくさん大作生み出しましたね！」「どのピクミンも完成度が本当に高く、秀逸」「コンプリートおめでとうございます どれもクオリティ高くてかわいい」などの声が寄せられている。
【写真】「どれもクオリティ高くてかわいい」ズラリと並んだ小芝風花の手編み“ピクミン帽”
小芝は、昨年6月8日の投稿で「編み物日記」をスタートさせて以降、ニット帽や巾着、バッグなど、さまざまな手編み作品をインスタ内でたびたび披露。編み物にハマるプライベートの一端をのぞかせていた。
この日は、これまでに編んできた人気ゲーム『ピクミン』のキャラクターをイメージして編んだ、“ピクミン帽”を並べて公開。10個の「カラフルで可愛い」作品を披露し、「ピクミンシリーズがとっても好評で、カレンダーのお渡しイベントでも赤ピクミンや羽ピクミンを編んで被って来てくださるファンの方もいて それがすごく嬉しくて、絶対コンプリートするぞーっと思って作りました」と紹介した。
最後に「暖かい季節になってくると編み物をする時間は少し減っちゃうけど、ゆるーく楽しもうと思っているので、また何か編めたら見てくだい」と呼びかけ、“ピクミンシリーズ”の完結を伝えた。
この投稿には、「ほんっとにピクミンシリーズ可愛すぎるし風ちゃん多才すぎる」「勢ぞろい」「たくさん大作生み出しましたね！」「どのピクミンも完成度が本当に高く、秀逸」「コンプリートおめでとうございます どれもクオリティ高くてかわいい」などの声が寄せられている。